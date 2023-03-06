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На пляже в Англии нашли 14-летнюю украинку без сознания: она умерла в больнице

"Европейская правда"Понедельник, 6 марта 2023, 14:55

В Англии умерла 14-летняя украинская девочка после того, как ее нашли без сознания на пляже в южном английском графстве Девон в субботу.

Об этом, как пишет "Европейская правда" со ссылкой на Sky News, сообщила девонская полиция.

По словам полицейских, сообщение об исчезновении девочки-подростка в районе Доулиш в Девоне они получили в субботу. При поддержке полицейского вертолета и береговой охраны были проведены поиски, и на пляже Доулиш нашли девочку без сознания.

Девочку доставили вертолетом в Королевскую больницу Девона и Эксетера, где позже она умерла. Ее личность официально идентифицировали и сообщили ближайшим родственникам о смерти.

Полиция заявила, что причины ее смерти не выяснены. Правоохранители попросили всех, кто имеет записи с камер видеонаблюдения, которые могут помочь расследованию, сообщить об этом.

"Погибшая девушка была гражданкой Украины, которая проживала в районе Доулиш; был установлен контакт с посольством Украины, и министерство внутренних дел также проинформировано об этом инциденте", - сообщила детектив Бекки Дэвис из полиции Девона и Корнуолла.

"В настоящее время эта смерть рассматривается как необъяснимая, и продолжается расследование обстоятельств, связанных с ней. В это трагическое время наши мысли обращены к семье и друзьям девочки-подростка", - добавила Дэвис.

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Темы: Великобритания
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