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На Херсонщине во время полевых подорвался трактор, погиб человек

Роман ПетренкоПонедельник, 6 марта 2023, 15:24
На Херсонщине во время полевых подорвался трактор, погиб человек
фото иллюстративное, AP PHOTO VIA UKRAINIAN.VOANEWS.COM

На Херсонщине в селе Зеленый Гай на взрывчатке, оставленной российскими оккупантами, подорвался трактор.

Источник: Херсонская ОГА

Детали: Уточняется, что трактор наехал на неизвестный взрывоопасный предмет во время полевых работ.

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От полученных травм один человек погиб на месте, еще один - получил ранения.

Власти напоминают, что сейчас опасно посещать территории, которые еще не обследовали саперы.

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Темы: Херсонская областьминированиевойнаРосcия
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