На Херсонщине во время полевых подорвался трактор, погиб человек
Понедельник, 6 марта 2023, 15:24
На Херсонщине в селе Зеленый Гай на взрывчатке, оставленной российскими оккупантами, подорвался трактор.
Источник: Херсонская ОГА
Детали: Уточняется, что трактор наехал на неизвестный взрывоопасный предмет во время полевых работ.
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От полученных травм один человек погиб на месте, еще один - получил ранения.
Власти напоминают, что сейчас опасно посещать территории, которые еще не обследовали саперы.
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