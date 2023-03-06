На Херсонщине во время полевых подорвался трактор, погиб человек

На Херсонщине в селе Зеленый Гай на взрывчатке, оставленной российскими оккупантами, подорвался трактор.

Источник: Херсонская ОГА

Детали: Уточняется, что трактор наехал на неизвестный взрывоопасный предмет во время полевых работ.

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От полученных травм один человек погиб на месте, еще один - получил ранения.

Власти напоминают, что сейчас опасно посещать территории, которые еще не обследовали саперы.