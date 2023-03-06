Международный центр по преследованию РФ должен заработать в Гааге до начала лета

В Гааге до начала лета должен начать работу Международный центр по преследованию за преступление агрессии против Украины, а создание его основных структур будет завершено в течение двух месяцев.

Об этом сообщил представитель Еврокомиссии Кристиан Виганд, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

В этом центре будут храниться и анализироваться доказательства для будущих судебных процессов, как на уровне отдельных стран, так и на международном уровне.

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Центр объединит прокуроров для подготовки будущих дел к судебному процессу преследования преступления агрессии против Украины.

В Еврокомиссии подчеркнули, что доказательства преступления агрессии будут храниться централизованно в безопасном месте.

Как сообщалось, при поддержке Евроюста была создана Совместная следственная группа для сбора доказательств и расследования основных международных преступлений, совершенных в Украине. В состав Совместной следственной группы входят Международный уголовный суд, Украина, а также Литва, Польша, Эстония, Латвия, Словакия, Румыния и Эстония.

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В Регламент Евроюста были внесены изменения, которые предоставили Агентству юридическую возможность надежно хранить и анализировать доказательства по основным международным преступлениям. Судебная база данных была запущена в феврале 2023 года.

Международный уголовный суд (МУС) уполномочен преследовать самые тяжкие международные преступления, такие как геноцид, преступления против человечности и военные преступления. Он также уполномочен преследовать преступление агрессии, но только в отношении тех стран, которые признали его юрисдикцию в отношении этого преступления. Преступление агрессии - это преступление, совершенное высшим политическим и военным руководством.

Учитывая то, что Россия не признает юрисдикцию МУС, а значит, МУС не может осуществлять эту компетенцию в контексте войны России против Украины. Чтобы заполнить этот пробел, в ноябре 2022 года Еврокомиссия представила государствам-членам различные варианты, чтобы обеспечить привлечение российских лиц к ответственности за зверства, совершенные в Украине.

Как сообщалось, Украина вместе с союзниками и партнерами наработала три модели основания и работы специального трибунала по преступлению агрессии России.

Одна из моделей - это создание специального трибунала на основе соглашения Украины с ООН с принятием соответствующей резолюции Генеральной Ассамблеи ООН.