Міжнародний центр з переслідування РФ має запрацювати в Гаазі до початку літа

У Гаазі до початку літа має почати роботу Міжнародний центр з переслідування за злочин агресії проти України, а створення його основних структур буде завершено протягом двох місяців.

Про це повідомив речник Єврокомісії Крістіан Віганд, повідомляє "Європейська правда" із посиланням на DW.

В цьому центрі будуть зберігатися та аналізуватися докази для майбутніх судових процесів, як на рівні окремих країн, так і на міжнародному рівні.

Центр об'єднає прокурорів для підготовки майбутніх справ до судового процесу переслідування злочину агресії проти України.

В Єврокомісії підкреслили, що докази злочину агресії будуть зберігатися централізовано в безпечному місці.

Як повідомлялося, за підтримки Євроюсту було створено Спільну слідчу групу для збору доказів та розслідування основних міжнародних злочинів, скоєних в Україні. До складу Спільної слідчої групи входять Міжнародний кримінальний суд, Україна, а також Литва, Польща, Естонія, Латвія, Словаччина, Румунія та Естонія.

До Регламенту Євроюсту були внесені зміни, які надали Агентству юридичну можливість надійно зберігати та аналізувати докази щодо основних міжнародних злочинів. Судова база даних була запущена в лютому 2023 року.

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Міжнародний кримінальний суд (МКС) уповноважений переслідувати найтяжчі міжнародні злочини, такі як геноцид, злочини проти людяності та воєнні злочини. Він також уповноважений переслідувати злочин агресії, але лише щодо тих країн, які визнали його юрисдикцію щодо цього злочину. Злочин агресії - це злочин, скоєний вищим політичним і військовим керівництвом.

З огляду на те, що Росія не визнає юрисдикцію МКС, а отже, МКС не може здійснювати цю компетенцію в контексті війни Росії проти України. Щоб заповнити цю прогалину, у листопаді 2022 року Єврокомісія представила державам-членам різні варіанти, щоб забезпечити притягнення російських осіб до відповідальності за звірства, скоєні в Україні.

Як повідомлялося, Україна разом із союзниками й партнерами напрацювала три моделі заснування й роботи спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії.

Одна із моделей - це створення спеціального трибуналу на основі угоди України з ООН з ухваленням відповідної резолюції Генеральної Асамблеї ООН.