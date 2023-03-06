РФ безуспешно наступала в окрестностях Бахмута, ВСУ поразили вражескую ПВО – Генштаб

Российские военные безуспешно пытались наступать в окрестностях Бахмута и штурмовать сам город, Вооруженные силы Украины поразили вражескую ПВО.

Источник: Генштаб

Детали: Авиация Сил обороны за сутки нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов и удар по зенитно-ракетному комплексу на огневой позиции.

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Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 3 района сосредоточения противника и средство противовоздушной обороны врага на огневой позиции.

В течение суток противник нанес 42 авиационных и 5 ракетных ударов. В частности, во время нанесения авиационных ударов, враг использовал 11 БпЛА типа Шахед-136, 9 из которых были сбиты. Осуществил более 10 обстрелов из РСЗО, в частности, по населенным пунктам.

Основные усилия сосредотачивает на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях.

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На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Формирование наступательных группировок врага не обнаружено. В то же время противник продолжает удерживать свои подразделения недалеко от государственной границы Украины. В течение текущих суток враг осуществил минометные и артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов Сеньковка Черниговской области; Стариково, Голышевское, Павловка, Волфино Сумской области и Ветеринарное, Стрелечье, Красное, Терновая, Огирцево Волчанск, Бударки Харьковской области.

На Купянском и Лиманском направлениях противник пытается прорвать оборону наших войск. Вел безуспешные наступательные действия в направлении населенных пунктов Гряниковка, Невское, Белогоровка и Федоровка. Осуществил артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов Путниково, Фиголевка, Двуречная, Гряниковка, Крохмальное Харьковской области; Новоселовское, Стельмаховка, Невское, Червонопоповка, Диброва Луганской области и Терны, Ямполь, Раздоловка, Федоровка Донецкой области.

На Бахмутском направлении противник, не считаясь с потерями, не прекращает штурмовать город Бахмут и его окрестности. Враг вел наступление в районах населенных пунктов Железнянское, Дубово-Васильевка и Ивановское - успеха не имел. Осуществил артиллерийские и минометные обстрелы в районах населенных пунктов Орехово-Васильевка, Дубово-Васильевка, Часов-Яр, Бахмут, Ивановское, Ступочки, Дружба, Майорск, Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском и Шахтерском направлениях противник совершил безуспешные наступательные действия в направлении населенных пунктов Красногоровка, Каменка, Авдеевка, Северное, Первомайское, Невельское, Марьинка и Победа Донецкой области. Вражеским обстрелам подверглись районы населенных пунктов, рядом с линией соприкосновения, в том числе: Красногоровка, Каменка, Авдеевка, Тоненькое, Водяное, Первомайское, Невельское, Марьинка, Угледар и Великая Новоселка Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник ведет оборону. Обстрелам подверглись, в частности, Времовка Донецкой области; Гуляйполе, Железнодорожное, Гуляйпольское, Каменское Запорожской области, а также Шляховое, Казацкое, Тягинка, Чернобаевка, Белозерка Херсонской области и город Херсон.