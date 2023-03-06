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В Чехии начали делать надувные HIMARS, которые вводят в заблуждение на поле боя

"Европейская правда"Понедельник, 6 марта 2023, 20:51
В Чехии начали делать надувные HIMARS, которые вводят в заблуждение на поле боя
ФОТО: AP

Чешская компания Inflactech, которая специализируется на изготовлении надувных макетов военной техники для введения врага в заблуждение, учитывая полномасштабное вторжение РФ в Украину запустила производство фальшивых HIMARS.

Об этом в интервью Reuters и AP рассказал генеральный директор Inflactech Войтех Фрессер, пишет "Европейская правда".

Компания, базирующаяся в городе Децин на севере Чехии, производит более 30 различных надувных военных макетов - от танков и бронемашин до самолетов и гаубиц. Мощность производства на данный момент составляет до 50 макетов в месяц.

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Надувная техника предназначена для введения в заблуждение вражеские силы: через камеры, тепловизоры и радары их заставляют поверить, что они засекли важную цель, и использовать собственное дорогостоящее оружие для уничтожения "приманки" стоимостью около 100 тысяч долларов.

В производстве Inflactech использует легкие материалы, такие как искусственный шелк, поэтому общий вес, к примеру, фальшивого танка составляет до 100 килограммов. Для работы с макетом нужны четыре солдата, а для развертывания и надувания "техники" - 10 минут.

Решение об экспорте надувных макетов должно быть одобрено правительством Чехии, куда именно они продаются - в Inflactech не раскрывают.

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"Я могу себе представить, что, если мы хотим поддержать страну-партнера, которая находится в затруднении, то мы могли бы послать ей надувные приманки. Или она уже имеет их, а если нет, то обязательно получит", - так Фрессер ответил на вопрос, поставляется ли продукция компании в Украину.

Он также отметил, что в прошлом году бизнес Inflactech вырос более чем на 30%, и ожидается, что рост будет измеряться двузначными числами еще по крайней мере три-пять лет.

В СМИ предполагают, что уничтоженные надувные "приманки" могли быть представлены Россией как доказательства уничтожения реактивных систем залпового огня HIMARS, которые позволили украинским силам с лета прошлого года поражать российские цели на расстоянии до 80 километров вглубь фронта.

По официальным данным, общий объем военного оборудования, которые передали со своих складов Вооруженные силы Чехии, а также экспортировали чешские производители оружия, составляет более 54,8 миллиарда крон (примерно 2,3 миллиарда евро).

Темы: ЧехияHIMARSоружие
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