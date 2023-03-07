"Слуга народа" будет инициировать присвоение расстрелянному военному звания Героя Украины

После идентификации расстрелянного оккупантами пленного военнослужащего фракция "Слуга народа" обратится к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой присвоить погибшему звание Героя Украины.

Источник: председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в Telegram

Прямая речь: "Очередным военным преступлением РФ стал расстрел безоружного воина, последними словами которого были "Слава Украине!". Эту жестокую расправу оккупанты сами же сняли на видео...

Призываем мировое сообщество, парламенты, правительства и международные организации наказать государство-террориста и его руководство за все военные преступления, преступления против человечности и акты геноцида, совершенные против украинского народа.

Также после установления всех обстоятельств и идентификации погибшего, фракция намерена направить президенту Украины Владимиру Зеленскому обращение с просьбой присвоить воину звание Героя Украины (посмертно). Его подвиг является выражением несокрушимости народа и украинского войска".

Что этому предшествовало:

5 марта в сети появилось ужасное видео расстрела украинского военного, который попал в плен к российским оккупантам. В последние мгновения своей жизни украинский пленный сказал "Слава Украине!", судя по видео.

Служба безопасности Украины открыла уголовное производство по видео, на котором российские захватчики расстреливают безоружного украинского солдата сразу после его слов "Слава Украине!"

Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец назвал "очередным военным преступлением России" расстрел украинского военного.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал Офис прокурора Международного уголовного суда расследовать обстоятельства расстрела украинского военнопленного, о чем стало известно в понедельник.

Владимир Зеленский отреагировал на видео с расстрелом оккупантами украинского военного, который сказал "Слава Украине".