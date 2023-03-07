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"Слуга народа" будет инициировать присвоение расстрелянному военному звания Героя Украины

"Украинская правда"Вторник, 7 марта 2023, 00:23
Слуга народа будет инициировать присвоение расстрелянному военному звания Героя Украины
ДАВИД АРАХАМИЯ. ФОТО С САЙТА SLUGA-NARODU.COM

После идентификации расстрелянного оккупантами пленного военнослужащего фракция "Слуга народа" обратится к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой присвоить погибшему звание Героя Украины.

Источник: председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в Telegram

Прямая речь: "Очередным военным преступлением РФ стал расстрел безоружного воина, последними словами которого были "Слава Украине!". Эту жестокую расправу оккупанты сами же сняли на видео...

Призываем мировое сообщество, парламенты, правительства и международные организации наказать государство-террориста и его руководство за все военные преступления, преступления против человечности и акты геноцида, совершенные против украинского народа.

Также после установления всех обстоятельств и идентификации погибшего, фракция намерена направить президенту Украины Владимиру Зеленскому обращение с просьбой присвоить воину звание Героя Украины (посмертно). Его подвиг является выражением несокрушимости народа и украинского войска".

Что этому предшествовало:

  • 5 марта в сети появилось ужасное видео расстрела украинского военного, который попал в плен к российским оккупантам. В последние мгновения своей жизни украинский пленный сказал "Слава Украине!", судя по видео.
  • Служба безопасности Украины открыла уголовное производство по видео, на котором российские захватчики расстреливают безоружного украинского солдата сразу после его слов "Слава Украине!"
  • Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец назвал "очередным военным преступлением России" расстрел украинского военного.
  • Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал Офис прокурора Международного уголовного суда расследовать обстоятельства расстрела украинского военнопленного, о чем стало известно в понедельник.
  • Владимир Зеленский отреагировал на видео с расстрелом оккупантами украинского военного, который сказал "Слава Украине".

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Темы: Слуга народаЗеленский
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