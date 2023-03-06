"Слуга народа" будет инициировать присвоение расстрелянному военному звания Героя Украины

После идентификации расстрелянного оккупантами пленного военнослужащего фракция "Слуга народа" обратится к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой присвоить погибшему звание Героя Украины.

Источник: председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в Telegram

Прямая речь: "Очередным военным преступлением РФ стал расстрел безоружного воина, последними словами которого были "Слава Украине!". Эту жестокую расправу оккупанты сами же сняли на видео...

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Призываем мировое сообщество, парламенты, правительства и международные организации наказать государство-террориста и его руководство за все военные преступления, преступления против человечности и акты геноцида, совершенные против украинского народа.

Также после установления всех обстоятельств и идентификации погибшего, фракция намерена направить президенту Украины Владимиру Зеленскому обращение с просьбой присвоить воину звание Героя Украины (посмертно). Его подвиг является выражением несокрушимости народа и украинского войска".

Что этому предшествовало:

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