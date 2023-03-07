Поступить на службу к "Вагнеру" можно без справки от психиатра – СМИ

Поступить на службу в ЧВК "Вагнер" могут даже бывшие пациенты психоневрологических диспансеров, выяснили журналисты.

Источник: The Moscow Times

Детали: Как сообщает издание, в одной из групп ЧВК в соцсетях разместили объявление о том, что теперь для поступления на службу в "Вагнер" не нужны справки от психиатра и нарколога, а также флюрограмма.

Рекрутеры ЧВК подтвердили The Moscow Times информацию о готовности брать на службу людей, проходивших лечение в психоневрологическом диспансере.

Корреспондент издания под видом добровольца обратился на горячую линию "Вагнера" и сообщил, что лечился в психоневрологическом диспансере от нервного срыва. В ответ ему прислали формальную инструкцию с требованиями к новобранцам и предложили самостоятельно себя по ней оценить.

"С инструкцией ознакомься, если все нормально, ждем тебя", – сообщил рекрутер ЧВК.

Издание пишет, что из инструкции следует, что в ЧВК не берут людей "болеющих тяжелыми заболеваниями, препятствующими выполнению задач, страдающие от наркомании, а также переболевших гепатитом В, С".

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Однако, как следует из инструкции, никаких справок не требуют, а по прибытию на место серьезного медицинского обследования не проводится, а берут лишь экспресс-анализ крови и анализ мочи на наркотики, отмечает издание.