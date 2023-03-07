Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Поступить на службу к "Вагнеру" можно без справки от психиатра – СМИ

"Украинская правда"Вторник, 7 марта 2023, 03:40
Поступить на службу к Вагнеру можно без справки от психиатра – СМИ
"ПВК ВАГНЕР ЦЕНТР" В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ, ФОТО ИЗ СОЦСЕТЕЙ

Поступить на службу в ЧВК "Вагнер" могут даже бывшие пациенты психоневрологических диспансеров, выяснили журналисты.

Источник: The Moscow Times

Детали: Как сообщает издание, в одной из групп ЧВК в соцсетях разместили объявление о том, что теперь для поступления на службу в "Вагнер" не нужны справки от психиатра и нарколога, а также флюрограмма.

Реклама:

Рекрутеры ЧВК подтвердили The Moscow Times информацию о готовности брать на службу людей, проходивших лечение в психоневрологическом диспансере. 

Корреспондент издания под видом добровольца обратился на горячую линию "Вагнера" и сообщил, что лечился в психоневрологическом диспансере от нервного срыва. В ответ ему прислали формальную инструкцию с требованиями к новобранцам и предложили самостоятельно себя по ней оценить.

"С инструкцией ознакомься, если все нормально, ждем тебя", – сообщил рекрутер ЧВК. 

ВИДЕО ДНЯ

Издание пишет, что из инструкции следует, что в ЧВК не берут людей "болеющих тяжелыми заболеваниями, препятствующими выполнению задач, страдающие от наркомании, а также переболевших гепатитом В, С". 

Однако, как следует из инструкции, никаких справок не требуют, а по прибытию на место серьезного медицинского обследования не проводится, а берут лишь экспресс-анализ крови и анализ мочи на наркотики, отмечает издание. 

Темы: Вагнервойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Кулеба: Хочу, чтобы звуки взрывов в Украине услышали во всем мире − это то, что действительно говорит Россия

обновленоУтренняя атака на Украину: по меньшей мере 20 погибших и ,олее 100 раненых

видеоРоссия запустила 110 ракет, но мы обязательно дадим ответ - Зеленский

обновлено, фотоВ Киеве обломки упали в нескольких районах, есть возгорание многоэтажки и раненые - КГВА

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Все новости...
Вагнер
В "пресс-службе" Пригожина заявили, что его похоронили в закрытом формате. РосСМИ публикуют фото
В России засекретили похороны Пригожина – росСМИ
В Беларуси вагнеровцам выдают новые паспорта – оппозиция
Последние новости
14:23
В России аварийно сел Boeing, который летел из Москвы: отказал двигатель
14:22
Цены на автогаз в крупных сетях АЗС за месяц упали почти на 20%
14:14
фото"Зубы дракона" вырастают на северной границе – Объединенные силы ВСУ
14:07
Во Львове 5-летний мальчик впал в кому после удаления зубов: полиция открыла дело
14:07
Турция заявила о задержании 32 боевиков ИГИЛ, готовивших нападения на синагоги и церкви
14:03
В ближайшие дни без осадков, на Новый год местами дождь
13:42
Отключать электроэнергию на праздничные дни не планируют – Укрэнерго
13:41
Дуда созвал срочное заседание Бюро нацбезопасности из-за "объекта" с территории Украины
13:37
Массированная атака россиян: в Запорожье погибла учительница
13:21
Какие открытия 2023 года могут изменить жизнь человечества?
Все новости...
Реклама: