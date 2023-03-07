Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Минкульт ответил Корчинскому относительно отпевания павших бойцов в Лавре: обращений не было

Станислав ПогориловВторник, 7 марта 2023, 09:29
Минкульт ответил Корчинскому относительно отпевания павших бойцов в Лавре: обращений не было
АЛЕКСАНДР ТКАЧЕНКО, ФОТО: МКИП

Министерство культуры и информационной политики заявило, что не отказывало в отпевании погибших военных в Успенском соборе Киево-Печерской Лавры, о чем ранее заявил лидер добровольческого батальона "Братство" и политик Дмитрий Корчинский.

Источник: комментарий пресс-службы МКИП, пресслужба ПЦУ

Дословно: "Информация, которая сейчас распространяется социальными сетями, не соответствует действительности. МКИП может согласовывать или не согласовывать служение в храме по обращению религиозной общины".

Детали: В министерстве при этом отметили, что по состоянию на 23:55 6 марта в МКИП не было обращений от Православной церкви Украины или любой другой религиозной общины.

Поэтому, говорят в минкульте, никаких отказов или согласований МКИП не предоставляло.

В свою очередь, в пресс-службе ПЦУ заявили, что обращений в Министерство культуры относительно отпевания погибших бойцов в Киево-Печерской Лавре не присылали.

"К сожалению оказалось, что вопросы определения места отпевания не были согласованы, что повлекло недоразумение. В связи с этим Киевская митрополия официально подтверждает, что ее секретарь обращался только к руководству Национального заповедника "Киево-Печерская Лавра", но не в Министерство культуры и информационной политики", - подчеркнули в ПЦУ.

ВИДЕО ДНЯ

Что предшествовало: Накануне Корчинский заявил, что глава министерства Александр Ткаченко "отменил свое разрешение" на отпевание погибших бойцов "Братства" в Успенском соборе Киево-Печерской Лавры.

Темы: МинкультурырелигиявойнаУкраина
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

СБУ на обвинения непризнанного Приднестровья: Провокация, срежиссированная в Кремле

фотоГУР рассказало, сколько вражеской техники выследил "народный спутник" от Притулы

Актуальность удержания Бахмута только растет - Сырский

Польша передала Украине еще 10 Leopard 2 - министр обороны

В непризнанном Приднестровье обвинили СБУ в планировании покушения на своего "президента"

Грузия: протесты будут продолжаться, несмотря на заявление властей об отзыве скандального закона

Все новости...
Минкультуры
Комик сбежал из Украины с разрешением Минкульта, министерство инициирует изменения
Суд обязал демонтировать "храм-киоск" возле Десятинной церкви – Ткаченко
Киевский костел святого Николая между двумя войнами
Последние новости
14:58
В центрах службы крови не хватает доноров с отрицательным резус-фактором – МОЗ
14:57
Евроатом и 49 стран требуют, чтобы россияне покинули ЗАЭС
14:55
фото, видеоРоссияне обстреляли остановку, магазин и дом в Херсоне – 4 погибших
14:50
В Польше подтвердили, что передадут Украине МиГ-29, но немного
14:41
Стало известно, кто из россиян подписал письмо Боррелю с просьбой снять санкции ЕС с Фридмана
14:40
СБОР СРЕДСТВ10 млн гривен для ПАНов из Крыма. Осталось всего 1,5 млн до необходимой суммы (укр)
14:38
Совет ЕС одобрил введение безвиза с Косовом
14:36
Эрдоган уступает кандидату от оппозиции на выборах президента Турции - опрос
14:27
На кону 18 миллиардов евро: Минфин просит ускорить корпоративную реформу в Операторе ГТС
14:24
инфографикаРоссия держит в море два ракетоносителя: залп – до четырех "Калибров"
Все новости...