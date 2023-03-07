Минкульт ответил Корчинскому относительно отпевания павших бойцов в Лавре: обращений не было

Министерство культуры и информационной политики заявило, что не отказывало в отпевании погибших военных в Успенском соборе Киево-Печерской Лавры, о чем ранее заявил лидер добровольческого батальона "Братство" и политик Дмитрий Корчинский.

Источник: комментарий пресс-службы МКИП, пресслужба ПЦУ

Дословно: "Информация, которая сейчас распространяется социальными сетями, не соответствует действительности. МКИП может согласовывать или не согласовывать служение в храме по обращению религиозной общины".

Детали: В министерстве при этом отметили, что по состоянию на 23:55 6 марта в МКИП не было обращений от Православной церкви Украины или любой другой религиозной общины.

Поэтому, говорят в минкульте, никаких отказов или согласований МКИП не предоставляло.

В свою очередь, в пресс-службе ПЦУ заявили, что обращений в Министерство культуры относительно отпевания погибших бойцов в Киево-Печерской Лавре не присылали.

"К сожалению оказалось, что вопросы определения места отпевания не были согласованы, что повлекло недоразумение. В связи с этим Киевская митрополия официально подтверждает, что ее секретарь обращался только к руководству Национального заповедника "Киево-Печерская Лавра", но не в Министерство культуры и информационной политики", - подчеркнули в ПЦУ.

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Что предшествовало: Накануне Корчинский заявил, что глава министерства Александр Ткаченко "отменил свое разрешение" на отпевание погибших бойцов "Братства" в Успенском соборе Киево-Печерской Лавры.