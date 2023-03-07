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Власти призывают херсонцев эвакуироваться: оккупанты бьют по жилым домам

Ирина БалачукВторник, 7 марта 2023, 10:16
Власти призывают херсонцев эвакуироваться: оккупанты бьют по жилым домам
Последствия российских обстрелов на Херсонщине. Фото из Telegram ОВА

Жителей Херсона и области призывают выехать из региона, поскольку российские войска продолжают обстреливать жилые кварталы, и только за минувшие сутки 4 гражданских в области получили ранения.

Источник: Херсонский городской совет и Херсонская ОВА в Telegram

Дословно Херсонский городской совет: "Уважаемые херсонцы! Сейчас происходят систематические массовые вражеские обстрелы городской территориальной общины. В связи с тем, что большинство снарядов попадает в жилые дома, советуем воспользоваться бесплатной эвакуацией, чтобы не ставить под угрозу собственную жизнь и безопасность своих родных".

Детали: Власти также обращают внимание, что службы быстрого реагирования – спасатели, врачи, полицейские – которые отправляются на помощь жителям, попадают под обстрелы и становятся целью вражеских атак.

Сейчас бесплатной эвакуацией из Херсона занимается Helping to Leave. Волонтеры ежедневно вывозят людей автобусами из Херсона в Одессу. Рейс происходит дважды в день – в 8:00 и 13:00 с автовокзала на ул. Полковника Кедровского, д.1.

На автовокзале нужно быть за 1 час до выезда автобуса, чтобы пройти проверку документов. Лимит по багажу – 2 сумки на человека.

Чтобы попасть на рейс, надо написать в Telegram-бот "Helping to Leave", заполнить форму и позвонить по телефону: +380931776458. 

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Тем, кто записался на автобус, отправят соответствующее смс с подтверждением времени выезда и номера автобуса. Запись на рейс означает, что человек забронировал за собой место.

Если нет связи, то можно прийти в штаб на ул. Лавренева, 7 и записаться на эвакуацию там.

Сообщается, что только за сутки 6 марта оккупанты 65 раз ударили по Херсонщине, в результате чего 4 человека получили ранения различной степени тяжести.

По мирным населенным пунктам области россияне выпустили почти 360 снарядов из минометов, РСЗО, артиллерии, танков и БПЛА.

Темы: ХерсонХерсонская областьэвакуациявойна
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