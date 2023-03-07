Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Вебер: Україна стане членом НАТО, але спершу треба пережити війну

"Европейская правда"Вторник, 7 марта 2023, 09:25

Президент Європейської народної партії, головного міжпартійного об’єднання у Євросоюзі, Манфред Вебер вважає вступ України в НАТО однією з умов архітектури безпеки у Європі, але допускає членство тільки після завершення війни.

Про це він розповів у інтерв’ю "Європейській правді".

Вебер заявив, що рішення саміту НАТО у Бухаресті в 2008 році, на якому Україні відмовили у ПДЧ, було помилкою, і врешті-решт цю помилку доведеться виправляти.

Реклама:

"Якщо зараз ми запросили до НАТО Фінляндію та Швецію – то для мене фундаментально ясно, що Україна має рівно те саме право! У Фінляндії близько 1400 кілометрів кордону з Росією, тому вибачте, але тепер вже ніхто не може говорити, що вступ України "наблизить НАТО до Росії". Але очевидно, що Україна має пережити війну для того, щоби вступити до НАТО", - зауважив Вебер.

Він ще раз підкреслив, що абсолютно ясно "і наші українські друзі це знають, що для розширення НАТО нам потрібен мир". 

"Держави у війні не можуть доєднатися до НАТО. Однак я не уявляю собі довгострокової безпекової архітектури в Європі, за якої Україна не була би членом НАТО", - сказав політик.

ВИДЕО ДНЯ

Вебер підкреслив, що одним із критерії вступу в НАТО є зміцнення державою безпеки Альянсу, і Україна вже сьогодні це робить.

"Україна демонструє це буквально щодня, стримуючи жахливу російську машину війни. Ви довели свою безпекову спроможність", - сказав він. 

Крім того, додав Вебер, більш ніж очевидна відповідність України цінностям Альянсу. 

Нагадаємо, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг повідомив, що запросив президента Володимира Зеленського взяти участь у саміті Альянсу в Вільнюсі у липні.

Саміт НАТО у Вільнюсі у липні 2023 року стане вирішальним, але напевно не останнім кроком до вступу України в Альянс. Дивіться пояснення щодо сценаріїв, можливих перепон та шляхів, як їх подолати.

Читайте повну розмову з Манфредом Вебером: "Я не уявляю архітектури Європи, за якої Україна не буде членом НАТО". Інтерв’ю президента ЄНП

Темы: НАТОУкраина
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Кулеба: Хочу, чтобы звуки взрывов в Украине услышали во всем мире − это то, что действительно говорит Россия

обновленоУтренняя атака на Украину: по меньшей мере 20 погибших и ,олее 100 раненых

видеоРоссия запустила 110 ракет, но мы обязательно дадим ответ - Зеленский

обновлено, фотоВ Киеве обломки упали в нескольких районах, есть возгорание многоэтажки и раненые - КГВА

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Все новости...
НАТО
Украинцы снова превзошли ожидания – Столтенберг о контрнаступлении
Столтенберг заявил, что не будет генсеком НАТО еще год
Генсек НАТО о контрнаступлении: Мы должны доверять украинцам
Последние новости
14:23
В России аварийно сел Boeing, который летел из Москвы: отказал двигатель
14:22
Цены на автогаз в крупных сетях АЗС за месяц упали почти на 20%
14:14
фото"Зубы дракона" вырастают на северной границе – Объединенные силы ВСУ
14:07
Во Львове 5-летний мальчик впал в кому после удаления зубов: полиция открыла дело
14:07
Турция заявила о задержании 32 боевиков ИГИЛ, готовивших нападения на синагоги и церкви
14:03
В ближайшие дни без осадков, на Новый год местами дождь
13:42
Отключать электроэнергию на праздничные дни не планируют – Укрэнерго
13:41
Дуда созвал срочное заседание Бюро нацбезопасности из-за "объекта" с территории Украины
13:37
Массированная атака россиян: в Запорожье погибла учительница
13:21
Какие открытия 2023 года могут изменить жизнь человечества?
Все новости...
Реклама: