Россия потеряла еще 244 оккупанта под Бахмутом, уже ищет резервы – ВСУ

Российская армия понесла очередные потери в битвах за Бахмут - за последние сутки 244 захватчика убиты, еще 315 ранены. Враг уже ищет резервы для пополнения истощенных войск.

Источник: спикер восточной группировки Вооруженных сил Украины Сергей Череватый в эфире национального телемарафона

Детали: По его словам, в течение суток в районе Бахмута Донецкой области произошло 9 боевых столкновений, враг совершил 26 обстрелов по позициям украинских Сил обороны.

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Прямая речь: "Они (россияне - УП) сейчас уже ищут резервы, они уже бросают (в бой - УП) тех, кто у них были инструкторами, кто был на командных постах, кого они берегли".

Больше деталей: Череватый сообщил, что боевикам "ЧВК Вагнер" также помогает регулярная армия РФ - воздушно-десантные и пехотные подразделения, а также артиллерия и авиация.

Спикер восточной группировки рассказал, что сейчас задача украинских войск в Бахмуте - "стачивать боевой потенциал врага" и готовить подходы для подкрепления, которое сейчас проходит боевую подготовку и "осваивает новую технику".

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Череватый уверен, что свежие украинские подразделения смогут "выбросить врага".

Напомним: