Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Россия потеряла еще 244 оккупанта под Бахмутом, уже ищет резервы – ВСУ

Евгений КизиловВторник, 7 марта 2023, 16:59
Россия потеряла еще 244 оккупанта под Бахмутом, уже ищет резервы – ВСУ
Фото: Генштаб ВСУ

Российская армия понесла очередные потери в битвах за Бахмут - за последние сутки 244 захватчика убиты, еще 315 ранены. Враг уже ищет резервы для пополнения истощенных войск.

Источник: спикер восточной группировки Вооруженных сил Украины Сергей Череватый в эфире национального телемарафона

Детали: По его словам, в течение суток в районе Бахмута Донецкой области произошло 9 боевых столкновений, враг совершил 26 обстрелов по позициям украинских Сил обороны.

Реклама:

Прямая речь: "Они (россияне - УП) сейчас уже ищут резервы, они уже бросают (в бой - УП) тех, кто у них были инструкторами, кто был на командных постах, кого они берегли".

Больше деталей: Череватый сообщил, что боевикам "ЧВК Вагнер" также помогает регулярная армия РФ - воздушно-десантные и пехотные подразделения, а также артиллерия и авиация.

Спикер восточной группировки рассказал, что сейчас задача украинских войск в Бахмуте - "стачивать боевой потенциал врага" и готовить подходы для подкрепления, которое сейчас проходит боевую подготовку и "осваивает новую технику".

ВИДЕО ДНЯ

Череватый уверен, что свежие украинские подразделения смогут "выбросить врага".

Напомним:

  • Президент Владимир Зеленский и Минобороны Украины неоднократно отмечали, что враг не считается с потерями на Бахмутском направлении.
  • В частности, 6 февраля издание СNN, ссылаясь на разведку НАТО, сообщило, что российские оккупанты потеряли в боях за Бахмут в пять раз больше солдат, чем украинские защитники.

Темы: Бахмутвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Кулеба: Хочу, чтобы звуки взрывов в Украине услышали во всем мире − это то, что действительно говорит Россия

обновленоУтренняя атака на Украину: по меньшей мере 20 погибших и ,олее 100 раненых

видеоРоссия запустила 110 ракет, но мы обязательно дадим ответ - Зеленский

обновлено, фотоВ Киеве обломки упали в нескольких районах, есть возгорание многоэтажки и раненые - КГВА

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Все новости...
Бахмут
"Чем больше твой окоп похож на могилу, тем больше шансов выжить". Что спасает, раздражает, удивляет и радует солдат на фронте
Украинские войска за прошедшую неделю освободили 3 кв.км возле Бахмута – Маляр
ССО "скосили" российские "Тюльпан" и "Пион" под Бахмутом
Последние новости
14:23
В России аварийно сел Boeing, который летел из Москвы: отказал двигатель
14:22
Цены на автогаз в крупных сетях АЗС за месяц упали почти на 20%
14:14
фото"Зубы дракона" вырастают на северной границе – Объединенные силы ВСУ
14:07
Во Львове 5-летний мальчик впал в кому после удаления зубов: полиция открыла дело
14:07
Турция заявила о задержании 32 боевиков ИГИЛ, готовивших нападения на синагоги и церкви
14:03
В ближайшие дни без осадков, на Новый год местами дождь
13:42
Отключать электроэнергию на праздничные дни не планируют – Укрэнерго
13:41
Дуда созвал срочное заседание Бюро нацбезопасности из-за "объекта" с территории Украины
13:37
Массированная атака россиян: в Запорожье погибла учительница
13:21
Какие открытия 2023 года могут изменить жизнь человечества?
Все новости...
Реклама: