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ВСУ поразили российскую ПВО "Бук" и отбили атаки в районе Бахмута – Генштаб

Татьяна ЛозовенкоВторник, 7 марта 2023, 17:27
ВСУ поразили российскую ПВО Бук и отбили атаки в районе Бахмута – Генштаб
Уничтожена РЛС 9С36М российского комплекса "Бук-М2" на Черниговщине, Апрель 2022, Фото: Милитарный

Вооруженные силы Украины за минувшие сутки поразили российский ЗРК ПВО "Бук-М1-2" и отбили атаки оккупантов в районе Бахмута.

Источник: Генштаб

Детали: Авиация Сил обороны Украины нанесла 6 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов, а подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 1 российский зенитный ракетный комплекс ПВО "Бук-М1-2" и 3 района сосредоточения живой силы противника.

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В течение суток противник нанес 19 авиационных и 1 ракетный удар, а также 5 обстрелов из РСЗО.

Основные усилия враг и дальше сосредоточивает на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях. Продолжает безуспешные наступательные действия в районе Орехово-Васильевки, Дубово-Васильевки, Бахмута, Каменки, Авдеевки и Марьинки Донецкой области. 

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. В течение текущих суток враг совершил минометные и артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов Сеньковка, Карповичи Черниговской области; Стариково, Голышевское, Павловка, Волфино, Грабовское на Сумщине и Гурьев Казачок, Ветеринарное, Казачья Лопань, Стрелечья, Глубокое, Красное, Зеленое, Анискино, Двуречная и Западное Харьковской области.

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На Купянском и Лиманском направлениях противник пытается прорвать оборону наших войск. Вел безуспешные наступательные действия в направлении Гряниковки, Невского и Спирного. Осуществил артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов Табаевка и Крохмальное Харьковской области; Стельмаховка, Невское, Червонопоповка, Диброва Луганской области, а также Серебрянка, Спирное, Роздоловка, Федоровка и Ягодное в Донецкой области. 

На Бахмутском направлении враг продолжает наступать. Не прекращает штурмовать город Бахмут. Наши защитники отбили атаки в районах населенных пунктов Ивановское, Клещеевка и Бахмут. Вражеским обстрелам подверглись Железнянское, Дубово-Васильевка, Богдановка, Бахмут, Ивановское, Ступочки, Дилиевка, Торецк, Железное и Нью-Йорк Донецкой области. 

На Авдеевском и Шахтерском направлениях противник совершил безуспешные наступательные действия в направлении населенных пунктов Красногоровка, Новокалиново, Каменка, Северное, Первомайское, Невельское и Марьинка. Вражеским обстрелам подверглись районы более 15 населенных пунктов. Среди них - Бердичи, Авдеевка, Водяное, Красногоровка, Георгиевка, Угледар, Золотая Нива, Великая Новоселка, Временка и Нескучное Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник обороняется. Обстрелам подверглись, в частности, Малиновка, Гуляйполе, Железнодорожное, Малая Токмачка, Таврическое, Новоданиловка, Новоандреевка, Степное и Каменское Запорожской области, Никополь - Днепропетровской, а также Шляховое, Берислав, Шилова Балка, Тягинка, Антоновка, Днепровское, Белозерка и Станислав Херсонской области и город Херсон. В общем, районы 30 населенных пунктов.

Темы: ГенштабвойнаПВОБахмут
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