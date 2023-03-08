Разведка Британии: кадры Шойгу в Украине стали ответом на визит Пригожина на передовую

Британские разведчики считают, что публикация кадров визита главы Минобороны РФ в Украину стала ответом на поездку главаря группы "Вагнера" Евгения Пригожина на передовую.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", говорится в разведывательном обзоре Минобороны Великобритании в среду.

Согласно сообщению, 4 марта 2023 года Министерство обороны России опубликовало видеозапись редкого визита в Украину министра обороны Шойгу.

Существует реальная возможность того, что это было частично ответом на недавние кадры, на которых владелец группы "Вагнер" Евгений Пригожин посещает своих бойцов на фронте, считают разведчики.

"Вагнер" находится в громком споре с российским Министерством обороны, и Шойгу, вероятно, чувствителен к сравнению с Пригожиным, подчеркивает Минобороны Британии.

В ведомстве отметили, что единственным российским полевым командиром, который попал на видео с Шойгу, стал генерал-полковник Рустам Мурадов. Именно Мурадов отвечает за сектор Угледара, где за последние три месяца провалились несколько штурмов.

В британском ведомстве подчеркнули, что до недавнего времени российское командование, вероятно, рассматривало прорыв в районе Угледара как ключевой способ достижения оперативно-значимого прорыва на линии фронта Украины. Российские планировщики, вероятно, стоят перед дилеммой: начать еще один штурм Угледара или поддержать интенсивные бои дальше на север в районе Бахмута и Кременной.

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Накануне британская разведка сообщала, что украинская оборона Бахмута продолжает истощать силы украинских защитников и российских захватчиков.

Западная разведка оценивает потери России погибшими и ранеными в боях за город Бахмут в последние месяцы в 20-30 тысяч наемников частной военной компании "Вагнера".