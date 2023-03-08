Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Разведка Британии: кадры Шойгу в Украине стали ответом на визит Пригожина на передовую

"Европейская правда"Среда, 8 марта 2023, 09:33
Разведка Британии: кадры Шойгу в Украине стали ответом на визит Пригожина на передовую
Сергей Шойгу. Скриншот из видео Минобороны РФ

Британские разведчики считают, что публикация кадров визита главы Минобороны РФ в Украину стала ответом на поездку главаря группы "Вагнера" Евгения Пригожина на передовую.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", говорится в разведывательном обзоре Минобороны Великобритании в среду.

Согласно сообщению, 4 марта 2023 года Министерство обороны России опубликовало видеозапись редкого визита в Украину министра обороны Шойгу.

Существует реальная возможность того, что это было частично ответом на недавние кадры, на которых владелец группы "Вагнер" Евгений Пригожин посещает своих бойцов на фронте, считают разведчики.

"Вагнер" находится в громком споре с российским Министерством обороны, и Шойгу, вероятно, чувствителен к сравнению с Пригожиным, подчеркивает Минобороны Британии.

В ведомстве отметили, что единственным российским полевым командиром, который попал на видео с Шойгу, стал генерал-полковник Рустам Мурадов. Именно Мурадов отвечает за сектор Угледара, где за последние три месяца провалились несколько штурмов.

В британском ведомстве подчеркнули, что до недавнего времени российское командование, вероятно, рассматривало прорыв в районе Угледара как ключевой способ достижения оперативно-значимого прорыва на линии фронта Украины. Российские планировщики, вероятно, стоят перед дилеммой: начать еще один штурм Угледара или поддержать интенсивные бои дальше на север в районе Бахмута и Кременной.

ВИДЕО ДНЯ

Накануне британская разведка сообщала, что украинская оборона Бахмута продолжает истощать силы украинских защитников и российских захватчиков.

Западная разведка оценивает потери России погибшими и ранеными в боях за город Бахмут в последние месяцы в 20-30 тысяч наемников частной военной компании "Вагнера".

Темы: Росcиявойна
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

видео, фото, дополненоПопрощаться с "Да Винчи" пришли Зеленский, Залужный, Резников и Буданов

Премьер Финляндии прибыла в Киев с визитом

фото, дополнено Спутник показал масштабные разрушения Бахмута

Террористы Донбасса посадили правозащитника Буткевича на 13 лет - СМИ

В "Дії" запустили новый опрос о переименовании Южной железной дороги

Парламент Грузии "убил" скандальный законопроект об "иноагентах"

Все новости...
Кремль отреагировал на статьи о "Северных потоках": Скоординированный вброс
Россиянам не хватает механизированных сил для продвижения за пределы Бахмута – ISW
В штате Мэн республиканцы пытались сорвать резолюцию в поддержку Украины
Воздушные силы уничтожили два "Шахеда" ночью
Последние новости
15:00
опрос7% украинцев до сих пор считают, что в школах следует изучать русскую литературу
14:59
Россия уже использовала против Украины до двух десятков "Кинжалов" – Воздушные силы
14:57
Кабмин сменил руководителя Госэнергоэффективности
14:44
Россия и беглые олигархи пытаются дестабилизировать Молдову - глава МВД в Брюсселе
14:33
Все жители Одесской области со светом – ДТЭК
14:31
Минобороны: Враг запустил очередную информатаку относительно Бахмута
14:27
опросЗа год в Украине стало больше людей, которые говорят на украинском и считают его родным
14:24
видеоВ Бахмуте оккупанты уничтожили самолет-памятник МиГ-17
14:21
Стрельба в центре "Свидетелей Иеговы" в Гамбурге: среди раненых украинка
14:14
Воспитательница из Ровенской области, которую уволили за фото в купальнике, снова победила в суде
Все новости...