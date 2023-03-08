Разведка Британии: кадры Шойгу в Украине стали ответом на визит Пригожина на передовую

Британские разведчики считают, что публикация кадров визита главы Минобороны РФ в Украину стала ответом на поездку главаря группы "Вагнера" Евгения Пригожина на передовую.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", говорится в разведывательном обзоре Минобороны Великобритании в среду.

Согласно сообщению, 4 марта 2023 года Министерство обороны России опубликовало видеозапись редкого визита в Украину министра обороны Шойгу.

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Существует реальная возможность того, что это было частично ответом на недавние кадры, на которых владелец группы "Вагнер" Евгений Пригожин посещает своих бойцов на фронте, считают разведчики.

"Вагнер" находится в громком споре с российским Министерством обороны, и Шойгу, вероятно, чувствителен к сравнению с Пригожиным, подчеркивает Минобороны Британии.

В ведомстве отметили, что единственным российским полевым командиром, который попал на видео с Шойгу, стал генерал-полковник Рустам Мурадов. Именно Мурадов отвечает за сектор Угледара, где за последние три месяца провалились несколько штурмов.

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В британском ведомстве подчеркнули, что до недавнего времени российское командование, вероятно, рассматривало прорыв в районе Угледара как ключевой способ достижения оперативно-значимого прорыва на линии фронта Украины. Российские планировщики, вероятно, стоят перед дилеммой: начать еще один штурм Угледара или поддержать интенсивные бои дальше на север в районе Бахмута и Кременной.

Накануне британская разведка сообщала, что украинская оборона Бахмута продолжает истощать силы украинских защитников и российских захватчиков.

Западная разведка оценивает потери России погибшими и ранеными в боях за город Бахмут в последние месяцы в 20-30 тысяч наемников частной военной компании "Вагнера".