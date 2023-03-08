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Два "Шахеда" уничтожили ночью, один сбили из автоматов и пулеметов

Ирина БалачукСреда, 8 марта 2023, 09:31
Два Шахеда уничтожили ночью, один сбили из автоматов и пулеметов
Сбитый "Шахед". Фото иллюстративное с gettyimages.com

Ночью 8 марта воздушники уничтожили 2 дрона-камикадзе "Shahed-131/136" иранского производства, которыми оккупанты атаковали Украину с севера.

Источник: Воздушные Силы ВС Украины в Telegram, Восточное оперативно-территориальное объединение Национальной гвардии Украины в Facebook, спикер Нацгвардии Руслан Музычук в комментарии УП

Дословно Воздушные силы: "В полночь 8 марта противовоздушной обороной уничтожены два иранских дрона-камикадзе "Shahed-131/136", которыми оккупанты атаковали Украину с северного направления".

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По данным Сумской ОВА, один "Шахед" был сбит над территорией Шосткинского района.

Позже восточное оперативно-территориальное объединение НГУ сообщило, что гвардейцы Шосткинского полка сбили вражеский БПЛА "Герань-2" на Сумщине и обнародовали соответствующие фото.  

 
Фото НГУ

Прямая речь Музычука: "Мобильная огневая группа военнослужащих Национальной гвардии, которая дежурила на этом направлении, вовремя выдвинулась на место, получив информацию о движении вражеского БПЛА. Цель двигалась на достаточно низкой высоте (примерно 80 метров), и имея средства для целеуказания и подсветки, плотным огнем огнем из автоматов и пулеметов БПЛА был сбит.

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Наши бойцы имеют уже опыт и отрабатывают свои действия, чтобы сбивать дроны эффективно. На этот раз, после выставления на позиции, с момента обнаружения цели и до момента ее сбивания дрона бойцы имели всего 10 секунд. И им удалось это сделать".

 
Фото НГУ

Для справки: Российские оккупанты используют название "Герань-2" для обозначения иранских дронов-камикадзе Shahed 136. Они могут преодолевать 1000 км и нести на себе до 45 кг осколочно-фугасной массы. По состоянию на 6 февраля 2023 года украинские защитники уничтожили более 600 таких БПЛА.

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Темы: беспилотникиПВОвойна
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