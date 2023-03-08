СБУ заблокировала 26 Telegram-каналов, которые отслеживали раздачу повесток

Киберспециалисты Службы безопасности заблокировали 26 Telegram-каналов, которые помогали уклонистам избегать мобилизации.

Источник: СБУ в Telegram

Дословно служба: "Интернет-ресурсы "сообщали" о мероприятиях, которые проводят Территориальные центры комплектования и социальной поддержки в Ивано-Франковской, Черкасской, Винницкой, Черновицкой, Киевской, Львовской и Одесской областях.

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Прежде всего они "сливали" актуальные места вручения военнообязанным повесток и призывали прятаться от представителей военкоматов".

Детали: Сведения о "локациях" каналы получали от информаторов среди местных жителей.

Фото СБУ

Отмечается, что аудитория деструктивных каналов превышала 400 тысяч подписчиков.

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Администраторы каналов также решили сделать на этом "бизнес" и предложили свои платформы для размещения коммерческой рекламы.

Во время следственно-оперативных действий силовики установили личности всех организаторов преступной деятельности.

Фото СБУ

Среди них были двое владельцев SMM-компании, которая занимается продвижением интернет-ресурсов с использованием так называемых ботоферм.

Во время обысков у фигурантов обнаружили компьютеры и мобильные телефоны с доказательствами противоправных действий; банковские карты, на которые злоумышленникам поступали деньги за размещение рекламы.

Сейчас шести администраторам деструктивных Telegram-каналов планируют сообщить о подозрении по ч. 1 ст. 114-1 УК (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований) с последующим избранием меры пресечения в виде содержания под стражей.

Злоумышленникам грозит до 10 лет заключения.