Власти показали, как тренируется штурмовая бригада "Ярость"

На одном из полигонов Киевщины проходят тренировки бойцов штурмовой бригады полиции "Ярость", входящей в "Гвардию наступления". Киевская ОГА показала фотографии.

Источник: сайт Киевской облгосадминистрации

Детали: Сообщается, что среди новобранцев есть также и женщины. Кто-то из них в мирные времена работал врачом, кто-то занимался предпринимательской деятельностью. Есть даже девушка-борец ММА.

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Тренировку посетили временно исполняющий обязанности председателя ОГА Дмитрий Назаренко и начальник полиции Киевщины Андрей Небытов. В частности, они побывали на занятиях по практической стрельбе, тактической медицине и теоретических учениях по обращению с оружием.

Тренировки состоят из трех этапов: общевойсковой, специализированной и коллективной подготовки.

Прямая речь Назаренко: "В Киевской области добровольцы активно приобщаются ко всем восьми бригадам, входящим в "Гвардию наступления". Перед тем, как отправиться на защиту государства, каждый новобранец проходит медицинский осмотр и курс тренировок. Лично проверил, как настроен этот процесс в бригаде "Ярость". Убедился в том, что добровольцы имеют высокую мотивацию и надлежащую физическую подготовку".

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Больше деталей: В ОГА напомнили, что мотивированные граждане могут присоединиться к бригадам Нацгвардии, Нацполиции и Государственной пограничной службы. Каждый может выбрать одну из бригад в соответствии со своими взглядами: "Стальной кордон", "Красная калина", "Ярость", "Рубеж", "Спартан", "Кара-Даг", "Ураган", "Азов".

Опубликовали также адреса ЦНАПов в Киевской области, где можно записаться в бригады. Список по ссылке.

Что предшествовало: В начале февраля стало известно, что Украина готовится к освобождению Луганска, Донецка и Крыма от российских оккупантов, поэтому Министерство внутренних дел начало формировать 8 штурмовых бригад "Гвардии наступления".