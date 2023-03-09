По всей Украине объявляли воздушную тревогу из-за взлета МиГа в Беларуси

Воздушную тревогу объявили по всей территории Украины из-за взлета российского истребителя МиГ-31К, который может нести аэробаллистическую ракет "Кинжал".

Источник: карта тревог, мониторинговый проект "Беларускі Гаюн"

Детали: Взлет МиГа с аэродрома "Мачулище" в Беларуси был зафиксирован в 12.48.

Примерно через час и 20 минут пошли отбои. О посадке истребителя "Гаюн" сообщил в 14.46.

Что предшествовало: Ночью 9 марта по всей Украине была объявлена воздушная тревога.

Утром главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что Россия выпустила по Украине 81 ракету различного типа, противовоздушная оборона сбила 34 из 48 крылатых ракет.

Спикер Воздушных сил Юрий Игнат отметил, что противник впервые выпустил 6 ракет "Кинжал" за один раз. Полковник призвал не пренебрегать сигналами тревоги, которая объявляется из-за взлета истребителей МиГ-31К, которые являются носителями "Кинжалов".