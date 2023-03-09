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Франция, Венгрия и Болгария блокируют санкции против атомной энергетики РФ - СМИ

"Европейская правда"Четверг, 9 марта 2023, 13:15

Франция, Венгрия и Болгария блокируют санкции Евросоюза против сектора российской атомной энергетики, в том числе против "Росатома".

Об этом со ссылкой на свои источники сообщает агентство PAP.

"Крупнейшим адвокатом сотрудничества в сфере атомной энергетики с Росатомом является Франция. Самая громкая - Венгрия, которая ссылается на национальную безопасность, как только заходит речь о возможных санкциях против Росатома. Болгария также заявляет, что опасается за безопасность поставок", - сообщил один из источников в ЕС.

В Брюссель также поступает информация, что Росатом в связи с тем, что его не включили в десятый пакет санкций ЕС, почувствовал себя защищенным и начал расширять свою деятельность на другие сектора.

"Украинская сторона просит ЕС поднять вопрос ядерного топлива, утверждая, что в Росатоме осознают, что имеют в Евросоюзе защитный зонтик, и все, что его касается, изъято из санкционной угрозы. Украинская сторона также информирует, что Росатом стал проявлять активность, не связанную прямо с атомной энергетикой" - сообщил высокопоставленный источник в ЕС.

Постоянный представитель Польши в ЕС Анджей Садош заявил, что Варшава настаивает на санкциях против российской атомной энергетики.

"Это один из польских постулатов. Мы работаем над этим в тесном сотрудничестве с украинской стороной. Мы также обращаем внимание на то, что Росатом начинает использовать свой своеобразный иммунитет, расширяя деятельность на другие сферы", - сказал он.

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Франция заявляла ранее, что ее АЭС используют российское ядерное топливо. В Венгрии Росатом строит два новых энергоблока АЭС "Пакш".

Как известно, Венгрия продолжает с "Росатомом" строительство новых энергоблоков своей АЭС "Пакш". В конце января премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявлял, что его страна наложит вето на любые санкции Европейского Союза против России, касающиеся ядерной энергетики.

Украина с частью партнеров продвигает в ЕС идею санкции против российского "Росатома" как компании, которая де-факто участвует в агрессии, и надеется для начала добиться персональных санкций против отдельных должностных лиц.

Темы: санкцииФранцияБолгарияВенгрия
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