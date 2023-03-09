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В правительстве Венгрии назвали условие визита Орбана в Украину

"Европейская правда"Четверг, 9 марта 2023, 16:22

Руководитель офиса премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш в четверг заявил, что визит Виктора Орбана в Украину зависит от решения спорных двусторонних вопросов, в частности языка обучения в школах.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Blikk.

"Существует ряд вопросов с Киевом, которые небезосновательно обострили отношения между двумя странами в последние годы. Если есть какие-то из них, которые можно решить, это (визит) имело бы смысл", - отметил Гуйяш на пресс-конференции в четверг.

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Он пояснил, что для Будапешта важен не "демонстративный характер" визита Орбана в Украину, а то, что это позволит решить проблемные двусторонние вопросы. Среди них он упомянул обучение на венгерском языке в школах.

"Когда страна находится в состоянии войны, нужно четко расставлять приоритеты, поэтому мы поддерживаем Украину финансово и не извиняемся, но в сентябре обучение в школах начнется со строгими ограничениями на использование языка", - отметил глава аппарата Орбана.

Гуйяш подчеркнул, что встреча Орбана с украинским президентом Владимиром Зеленским "была бы также в интересах Украины, потому что мы уже давно блокируем их диалог с НАТО, потому что они пренебрегают правами человека и правом на свободное использование языков".

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Виктор Орбан остается одним из немногих лидеров государств ЕС, которые не посетили Киев после начала полномасштабного вторжения России в Украину.

В феврале пресс-секретарь Орбана Берталан Хаваши подтвердил, что во время встречи в рамках саммита Европейского Союза в Брюсселе президент Владимир Зеленский пригласил Орбана посетить Украину. Впоследствии глава венгерского МИД Петер Сийярто сообщил, что его ведомство работает над подготовкой визита Орбана.

Темы: ВенгрияОрбан
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