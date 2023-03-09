В Грузии на акции протеста оппозиция требует отставки правительства и досрочных выборов

На акции протеста в центре Тбилиси начали выдвигать политические требования и вместе с отставкой правительства требуют проведения досрочных выборов.

Об этом сообщает телеканал Рустави 2, пишет "Европейская правда".

На трибуне появились оппозиционные политики, которые обратились к участникам митинга, и заявили, необходимо сменить власть.

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Часть оппозиции заявляет, что не разойдется и протесты не прекратятся до тех пор, пока они не убедятся, что путь и курс в Европу является незыблемым.

Издание Interpressnews сообщает, что 10 марта перед зданием парламента Грузии состоится митинг.

Организаторы акции на проспекте Руставели призвали граждан собраться снова завтра в 11:00.

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Соответствующее заявление сделал один из лидеров митинга Нодар Чачанидзе после того, как стало известно, что на 10 марта в парламенте запланировано пленарное заседание. В повестке дня будет лишь один вопрос, а именно, на голосование будет вынесено так называемое второе слушание проекта об "иностранных агентах".

Напомним, после двух ночей протестов и насильственного разгона демонстрантов под грузинским парламентом, власти Грузии сообщили, что "отзывают" законопроект об "иноагентах". Между тем в оппозиции заявили, что собираются продолжать протесты, пока Грузия не возьмет "гарантированный прозападный курс".

Ряд экспертов и специалистов отметили, что просто "отозвать" одобренный в первом чтении проект процедурно невозможно - только через отклонение во время голосования во втором чтении.

В партии власти после этого пообещали, что в парламенте будет проведена соответствующая процедура.

Подробно о том, как Грузия оказалась на пороге новой революции, смотрите в новом блоге ЕП: Важное о причинах и последствиях протестов в Тбилиси.

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