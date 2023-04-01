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В последний день марта были ликвидированы более 600 российских оккупантов

Роман ПетренкоСуббота, 1 апреля 2023, 08:27
В последний день марта были ликвидированы более 600 российских оккупантов
фото getty

В течение 31 марта украинские защитники уничтожили еще 630 российских военных, 8 артсистем и средство ПВО.

Источник: Генштаб

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 01.04.23 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 173990 (+630) человек ликвидировано,
  • танков - 3616 (+1) ед,
  • боевых бронированных машин - 6981 (+4) ед,
  • артиллерийских систем - 2683 (+8) ед,
  • РСЗО - 527 (+1) ед,
  • средства ПВО - 279 (+1) ед,
  • самолетов - 306 (+0) ед,
  • вертолетов - 291 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 2248 (+0),
  • крылатые ракеты - 911 (+0),
  • корабли / катера - 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 5528 (+7) ед,
  • специальная техника - 296 (+2).

Данные уточняются.

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Темы: войнаВооруженные силыоккупацияРосcия
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