В последний день марта были ликвидированы более 600 российских оккупантов
Суббота, 1 апреля 2023, 08:27
В течение 31 марта украинские защитники уничтожили еще 630 российских военных, 8 артсистем и средство ПВО.
Источник: Генштаб
Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 01.04.23 ориентировочно составили:
- личного состава - около 173990 (+630) человек ликвидировано,
- танков - 3616 (+1) ед,
- боевых бронированных машин - 6981 (+4) ед,
- артиллерийских систем - 2683 (+8) ед,
- РСЗО - 527 (+1) ед,
- средства ПВО - 279 (+1) ед,
- самолетов - 306 (+0) ед,
- вертолетов - 291 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 2248 (+0),
- крылатые ракеты - 911 (+0),
- корабли / катера - 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 5528 (+7) ед,
- специальная техника - 296 (+2).
Данные уточняются.
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