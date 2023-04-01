Сестра Ким Чен Ына обвинила Украину в "мании величия", что можно победить Россию

Младшая сестра северокорейского диктатора Ким Чен Ына, Ким Ё Чжон, обвинила президента Украины Владимира Зеленского в том, что он "играет в азартные игры" с судьбой своей страны из-за малоизвестной петиции на сайте президента.

Источник: государственное агентство КНДР KCNA, петиция на сайте президента

Детали: Сестра Ким Чен Ына заметила на сайте президента размещенную 30 марта петицию с призывом разместить ядерное оружие от США на территории Украины или сделать Украину государством с собственным ядерным вооружением. По состоянию на 1 апреля петиция набрала чуть более 700 голосов при необходимых для рассмотрения 25 тысячах, что является достаточно низким показателем.

Ким Йо Чжон назвала размещение такой малоизвестной петиции "продуктом зловещего политического заговора власти Зеленского".

"Украинская власть, охваченная неизлечимой манией величия, что она способна победить Россию, несет ядерную катастрофу, которая угрожает их существованию", - решила сестра диктатора КНДР.

Она заявила, что "разговоры Зеленского о размещении ядерного оружия США и самостоятельной разработке ядерного оружия являются проявлением его очень опасной политической амбиции продлить свои оставшиеся дни любой ценой, играя в азартные игры с судьбой своей страны и народа".

Справка: Зарегистрировать петицию на сайте президента может любой гражданин Украины. Там постоянно появляется множество петиций, однако мало из них набирают необходимые голоса. Даже те, что набирают необходимые для рассмотрения 25 тысяч, часто не приводят к каким-либо последствиям.