Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Сестра Ким Чен Ына обвинила Украину в "мании величия", что можно победить Россию

Катерина ТищенкоСуббота, 1 апреля 2023, 23:38
Сестра Ким Чен Ына обвинила Украину в мании величия, что можно победить Россию
Ким Чен Ын и Ким Ё Чжон, фото Getty Images

Младшая сестра северокорейского диктатора Ким Чен Ына, Ким Ё Чжон, обвинила президента Украины Владимира Зеленского в том, что он "играет в азартные игры" с судьбой своей страны из-за малоизвестной петиции на сайте президента.

Источник: государственное агентство КНДР KCNA, петиция на сайте президента

Детали: Сестра Ким Чен Ына заметила на сайте президента размещенную 30 марта петицию с призывом разместить ядерное оружие от США на территории Украины или сделать Украину государством с собственным ядерным вооружением. По состоянию на 1 апреля петиция набрала чуть более 700 голосов при необходимых для рассмотрения 25 тысячах, что является достаточно низким показателем.

Ким Йо Чжон назвала размещение такой малоизвестной петиции "продуктом зловещего политического заговора власти Зеленского".

"Украинская власть, охваченная неизлечимой манией величия, что она способна победить Россию, несет ядерную катастрофу, которая угрожает их существованию", - решила сестра диктатора КНДР.

Она заявила, что "разговоры Зеленского о размещении ядерного оружия США и самостоятельной разработке ядерного оружия являются проявлением его очень опасной политической амбиции продлить свои оставшиеся дни любой ценой, играя в азартные игры с судьбой своей страны и народа".

Справка: Зарегистрировать петицию на сайте президента может любой гражданин Украины. Там постоянно появляется множество петиций, однако мало из них набирают необходимые голоса. Даже те, что набирают необходимые для рассмотрения 25 тысяч, часто не приводят к каким-либо последствиям.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: КНДРядерное оружие
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Экс-генерала СБУ Наумова заметили на суде в Сербии

видео"Русский добровольческий корпус" снова наделал шума в Брянской области

Главу Львовского облсовета отправили в отставку

О плане контрнаступления знают не более 5 человек – Данилов

Лидер Китая подтвердил, что поговорит с Зеленским, "когда сложатся условия" - фон дер Ляйен

В Минобороны объяснили, что стоит за словами "ситуация в Бахмуте под контролем"

Все новости...
КНДР
Россия хочет получить у КНДР оружие в обмен на продовольствие – Белый дом
США ввели санкции против гражданина Словакии, который хотел передать России оружие из КНДР
КНДР заявила об испытании подводного беспилотника, способного нести ядерное оружие
Последние новости
02:28
Беларусь перебросила танки к границе с Литвой – "Гаюн"
01:51
Белый дом: Только Зеленский может определить, вести ли переговоры с РФ
00:58
Израиль атаковал два объекта по производству оружия в секторе Газа
00:21
Россияне за сутки 8 раз обстреляли Сумскую область: есть разрушения
23:56
Из-за шторма в Черном море Россия завела все ракетоносители в пункты базирования
23:31
Музей в Брюсселе отменил проведение у себя боксерского матча из-за угроз
23:15
Эстонский политик рассказал, как ездил в оккупированный Мариуполь и не увидел там "похищенных детей"
22:57
Холод отступит на следующей неделе – синоптик
22:44
В США ответили Грузии, что имеют "достоверную информацию" о действиях подсанкционных судей
22:36
После визита в Польшу Зеленский провел совещание о работе правоохранителей
Все новости...
Реклама: