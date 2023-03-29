Архимандрит Печерской лавры УПЦ МП перешел в ПЦУ. Его назначили и.о. наместника лавры

Архимандрит Киево-Печерской лавры УПЦ (МП) Авраамий (Лотыш) перешел в ПЦУ и попросил митрополита Епифания утвердить его исполняющим обязанности наместника Лавры. Епифаний согласился.

Источник: Православная церковь Украины

Детали: В ПЦУ сообщают, что Авраамий (Лотыш) член духовного собора Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры.

Отмечается, что он сам обратился к Епифанию с просьбой утвердить его в числе братии в составе монастыря ПЦУ.

Епифаний удовлетворил просьбу Авраамия. Отец теперь будет исполнять обязанности наместника Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры в составе ПЦУ.

Епифаний также просит правительство предоставить помещение на территории Лавры для проведения богослужений, проживания братии и монастырской деятельности.

Он надеется, что государство поможет защитить нового наместника и монастырь от возможных провокаций со стороны сторонников Московского патриархата.

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Отец Авраамий также обратился к братии и призвал монахов объединиться и признать томос единой украинской церкви.

Он обвиняет действующего наместника Лавры Павла (Лебедя) и руководство УПЦ МП в том, что они "шаг за шагом" формировали ту ситуацию, в которой оказался Московский патриархат.

Прямая речь Авраамии: "Все мы почувствовали боль и отчаяние из-за событий, которые происходят с нашей обителью.

Нас до сих пор пытаются убедить, что единственной причиной этих событий является отношение государства. Однако следует честно признать - наш прежний наместник и священноначалие в лице митрополита и Синода шаг за шагом формировали печальную ситуацию, в которой мы оказались.

Вместо диалога - закрытость и угрозы. Вместо осознания необходимости правдиво, искренне и окончательно разорвать подчиненность Москве, ведущей против нас войну - туманные и половинчатые решения и заявления, которые каждый толкует как желает.

Вместо поисков путей единения православных и примирения - разжигание вражды и противостояния".

Детали: Отец намекает, что последние события побуждают УПЦ МП признать "новую каноническую реальность существования в Украине поместной православной церкви, которой предоставлен томос об автокефалии".

Он призывает монахов остаться в Лавре, но в составе ПЦУ. Авраамий добавил, что готов к общению с духовенством УПЦ МП.

Прямая речь Авраамия: "Я сам добровольно принял это сложное, но по моему мнению - единственно правильное и канонически оправданное решение.

Блаженнейший Митрополит Епифаний по моей просьбе утвердил меня в числе братии Лавры в составе ПЦУ. На меня недостойного Священноархимандрит возложил обязанность наместника Лавры.

Я осознаю, что принимаю не славу, а терновый венец и тяжелый крест. Но ради смирения и спасения души пришел я сюда, и потому не убегаю от креста, а с упованием на милость Божию, заступничество Богородицы и молитвы Отцов Печерских принимаю его".

Напомним:

29 марта в Крестовоздвиженской церкви на нижней территории Киево-Печерской лавры провели последнее богослужение УПЦ МП.

30 марта духовенство УПЦ МП должно покинуть лавру, однако наместник лавры митрополит Павел заявил, что они не планируют этого делать и подают иск против национального заповедника "Киево-Печерская Лавра".

29 марта стало известно, что в Хозяйственный суд Киева поступил иск от Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры/Мужской монастырь/УПЦ (МП). В Лавре подали иск к Национальному заповеднику "Киево-Печерская Лавра", которым требуют признать недействительным отказ от договора с УПЦ МП.

Митрополит ПЦУ Епифаний уверяет, что монастырь на территории Киево-Печерской Лавры не будет закрыт, а языком богослужений будет древний славянский вместе с современным украинским языком.

В марте 2023 года Национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" разорвал договор с УПЦ МП о безвозмездном пользовании лаврой в Киеве, поэтому монахи вынуждены покинуть монастырь и все здания.

Почти 200 клирикам РПЦ запрещен въезд в Украину. Также введен ряд санкций в отношении функционеров УПЦ (МП) и РПЦ.По состоянию на 23 февраля 2023 года СБУ расследовала почти 60 уголовных производств в отношении священнослужителей УПЦ МП, углубленную проверку прошли более 350 церковных сооружений и 850 человек. Суды вынесли 7 обвинительных приговоров.

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