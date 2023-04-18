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Пентагон подтвердил: первые БМП Bradley уже на поле боя в Украине

"Европейская правда"Вторник, 18 апреля 2023, 22:47
Пентагон подтвердил: первые БМП Bradley уже на поле боя в Украине
скриншот

Часть бронированных машин М2 Bradley, о предоставлении которых США объявили в январе, уже прибыла в Украину и участвует в боевых действиях.

Как пишет "Европейская правда", эту информацию во вторник изданию The War Zone подтвердил представитель Пентагона Чарли Дитц.

"Да, мы можем подтвердить, что часть Bradley прибыла", – сообщил чиновник.

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Это первое официальное подтверждение американской стороной прибытия этих БМП в Украину. Перед тем в соцсетях появились первые фото этой техники, которая, как утверждалось, участвует в боях в Украине.

А в понедельник фотографию с Bradley опубликовал и официальный аккаунт Министерства обороны Украины.

Дитц не уточнил, когда именно БМП Bradley прибыли в Украину или сколько их уже отправили. Всего США пообещали Украине 113 машин.

Bradley – боевая бронированная машина, которая перевозит пехоту в зоне боевых действий и ведет вспомогательный огонь.

Как отмечает The War Zone, американские военные обучают украинский персонал управлять и обслуживать БМП Bradley на немецком полигоне Графенвер в Германии как минимум с февраля этого года.

В том же месяце в Германию прибыло коммерческое грузовое судно, на борту которого было более 60 машин, предназначенных для Украины.

Темы: войнаСШАоружиеУкраина
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