Пентагон подтвердил: первые БМП Bradley уже на поле боя в Украине
Часть бронированных машин М2 Bradley, о предоставлении которых США объявили в январе, уже прибыла в Украину и участвует в боевых действиях.
Как пишет "Европейская правда", эту информацию во вторник изданию The War Zone подтвердил представитель Пентагона Чарли Дитц.
"Да, мы можем подтвердить, что часть Bradley прибыла", – сообщил чиновник.
Это первое официальное подтверждение американской стороной прибытия этих БМП в Украину. Перед тем в соцсетях появились первые фото этой техники, которая, как утверждалось, участвует в боях в Украине.
А в понедельник фотографию с Bradley опубликовал и официальный аккаунт Министерства обороны Украины.
Bradley IFVs try on a new outfit. pic.twitter.com/OzMAF2d5tV— Defense of Ukraine (@DefenceU) April 17, 2023
Дитц не уточнил, когда именно БМП Bradley прибыли в Украину или сколько их уже отправили. Всего США пообещали Украине 113 машин.
Bradley – боевая бронированная машина, которая перевозит пехоту в зоне боевых действий и ведет вспомогательный огонь.
Как отмечает The War Zone, американские военные обучают украинский персонал управлять и обслуживать БМП Bradley на немецком полигоне Графенвер в Германии как минимум с февраля этого года.
В том же месяце в Германию прибыло коммерческое грузовое судно, на борту которого было более 60 машин, предназначенных для Украины.