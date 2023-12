Пентагон подтвердил: первые БМП Bradley уже на поле боя в Украине

Часть бронированных машин М2 Bradley, о предоставлении которых США объявили в январе, уже прибыла в Украину и участвует в боевых действиях.

Как пишет "Европейская правда", эту информацию во вторник изданию The War Zone подтвердил представитель Пентагона Чарли Дитц.

"Да, мы можем подтвердить, что часть Bradley прибыла", – сообщил чиновник.

Это первое официальное подтверждение американской стороной прибытия этих БМП в Украину. Перед тем в соцсетях появились первые фото этой техники, которая, как утверждалось, участвует в боях в Украине.

А в понедельник фотографию с Bradley опубликовал и официальный аккаунт Министерства обороны Украины.

Bradley IFVs try on a new outfit. pic.twitter.com/OzMAF2d5tV