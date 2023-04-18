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Пентагон підтвердив: перші БМП Bradley вже на полі бою в Україні

"Європейська правда"Вівторок, 18 квітня 2023, 22:47
Пентагон підтвердив: перші БМП Bradley вже на полі бою в Україні
скриншот

Частина броньованих машин М2 Bradley, про надання яких США оголосили у січні, вже прибула до України й бере участь у бойових діях.

Як пише "Європейська правда", цю інформацію у вівторок виданню The War Zone підтвердив представник Пентагону Чарлі Дітц.

"Так, ми можемо підтвердити, що частина Bradley прибула", – повідомив посадовець.

Це перше офіційне підтвердження американською стороною прибуття цих БМП до України. Перед тим у соцмережах з’явились перші фото цієї техніки, яка, як стверджувалось, бере участь у боях в Україні.

А в понеділок світлину з Bradley опублікував і офіційний акаунт Міністерства оборони України.

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Дітц не уточнив, коли саме БМП Bradley прибули до України або скільки їх уже відправили. Усього США пообіцяли Україні 113 машин.

Bradley – бойова броньована машина, яка перевозить піхоту в зоні бойових дій і веде допоміжний вогонь.

Як зазначає The War Zone, американські військові навчають український персонал керувати та обслуговувати БМП Bradley на німецькому полігоні Графенвер у Німеччині щонайменше з лютого цього року.

Того ж місяця до Німеччини прибуло комерційне вантажне судно, на борту якого було понад 60 машин, призначених для України.

Теми: війнаСШАзброяУкраїна
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