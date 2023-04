Пентагон підтвердив: перші БМП Bradley вже на полі бою в Україні

Частина броньованих машин М2 Bradley, про надання яких США оголосили у січні, вже прибула до України й бере участь у бойових діях.

Як пише "Європейська правда", цю інформацію у вівторок виданню The War Zone підтвердив представник Пентагону Чарлі Дітц.

"Так, ми можемо підтвердити, що частина Bradley прибула", – повідомив посадовець.

Це перше офіційне підтвердження американською стороною прибуття цих БМП до України. Перед тим у соцмережах з’явились перші фото цієї техніки, яка, як стверджувалось, бере участь у боях в Україні.

А в понеділок світлину з Bradley опублікував і офіційний акаунт Міністерства оборони України.

Bradley IFVs try on a new outfit. pic.twitter.com/OzMAF2d5tV