Херсонщина: россияне повредили объект критической инфраструктуры

Россияне обстреляли город Берислав и район в Херсонской области, ранены два человека.

Источник: глава Бериславской РГА Владимир Литвинов в Telegram

Детали: В Бериславе под вражеским огнем оказались жилые дома.

"Также оккупанты повредили объект критической инфраструктуры, из-за чего несколько населенных пунктов временно остались без света. Соответствующие службы уже работают на месте происшествия", - отметил Литвинов.

Кроме того, россияне враг ударил по Тягинке, пострадал один человек. Раненого госпитализировали.