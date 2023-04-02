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Херсонщина: россияне повредили объект критической инфраструктуры

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 2 апреля 2023, 00:58
Херсонщина: россияне повредили объект критической инфраструктуры
ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО ОК "ЮГ"

Россияне обстреляли город Берислав и район в Херсонской области, ранены два человека.

Источник: глава Бериславской РГА Владимир Литвинов в Telegram

Детали: В Бериславе под вражеским огнем оказались жилые дома.

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"Также оккупанты повредили объект критической инфраструктуры, из-за чего несколько населенных пунктов временно остались без света. Соответствующие службы уже работают на месте происшествия", - отметил Литвинов.

Кроме того, россияне враг ударил по Тягинке, пострадал один человек. Раненого госпитализировали.

Темы: Херсонская областьобстрелэнергетика
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