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Из Славянска принудительно эвакуируют детей – решение комиссии

Воскресенье, 2 апреля 2023, 01:46
Из Славянска принудительно эвакуируют детей – решение комиссии
Эвакуация. Иллюстративное фото ГСЧС

В Славянске городская комиссия по вопросам защиты прав ребенка приняла решение принудительно эвакуировать детей, опекунов, которые отказываются выехать, лишат обязанностей.

Источник: руководитель службы по делам детей Славянской городской военной администрации Елена Соколова, цитирует Общественное

Прямая речь: "В Донецкой области обязательная эвакуация утверждена постановлением Кабинета Министров от 2 августа 2022 года. Опекуны обязаны эвакуироваться с детьми за пределы Донецкой области в более безопасные регионы Украины.

Обеспечить безопасность ребенку – это обязанность опекунов и органов опеки.

Мы постоянно обращаемся к семьям, объясняем, что эвакуация у нас бесплатная, мы оказываем помощь.

В декабре проводили заседание комиссии и обращались к семьям, давали им месяц-два, потом напоминали постоянно.

27 марта во время обстрела Славянска был ранен несовершеннолетний. Поэтому мы снова принимаем меры и в более строгой форме".

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Детали: По словам Соколовой, большинство опекунских семей, детских домов семейного типа выехали из города, и сейчас в Славянской громаде остаются 23 семьи, в которых воспитываются 34 ребенка-сироты и ребенка, лишенные родительской опеки.

"Мы действуем исключительно согласно полномочиям. Но не хотим прибегать к таким мерам, ведь большинство детей живут с родными, например, бабушкой и дедушкой, или в семье тети и дяди.

Именно поэтому, мы снова пытаемся убедить эти семьи уехать туда, где дети будут в большей безопасности", – отметила руководитель службы по делам детей.

Комиссия приняла решение, что опекуны с несовершеннолетними должны выехать за пределы Донецкой области в кратчайшие сроки. В случае отказа их лишат обязанностей опеки или попечительства, а детей эвакуируют принудительно. Решение о лишении опекунских обязанностей принимается городской военной администрацией.

Темы: Славянскдетиэвакуация
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