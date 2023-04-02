Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Во Франции подтвердили гибель еще одного добровольца в Украине

"Европейская правда"Воскресенье, 2 апреля 2023, 11:22

Министерство иностранных дел Франции в субботу вечером подтвердило информацию о гибели французского добровольца, который воевал на стороне Украины в рядах Интернационального легиона.

Об этом, как пишет "Европейская правда", ведомство сообщило в комментарии агентству AFP.

"Мы узнали печальную новость о его (добровольца - ред.) смерти. Выражаем наши соболезнования семье, с которой соответствующие службы министерства... находятся на связи", - отметили во внешнеполитическом ведомстве.

Французский МИД подчеркнул, что "вся территория Украины является зоной боевых действий", и напомнил о рекомендации для граждан Франции не ехать в Украину независимо от причины.

По данным газеты Le Monde, французский доброволец, которого она называет "Т.", погиб в Украине на прошлой неделе.

Он стал восьмым гражданином Франции, который погиб во время боевых действий в Украине, после 30-летнего Кевина Давида - добровольца, убитого российскими войсками под Бахмутом.

Напомним, в составе различных подразделений сил обороны Украины за время полномасштабной войны погибли уже 40 бойцов родом из Грузии.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: ФранциявойнаРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Экс-генерала СБУ Наумова заметили на суде в Сербии

видео"Русский добровольческий корпус" снова наделал шума в Брянской области

Главу Львовского облсовета отправили в отставку

О плане контрнаступления знают не более 5 человек – Данилов

Лидер Китая подтвердил, что поговорит с Зеленским, "когда сложатся условия" - фон дер Ляйен

В Минобороны объяснили, что стоит за словами "ситуация в Бахмуте под контролем"

Все новости...
Франция
Китай, возможно, единственный способен повлиять на ход войны в Украине – Елисейский дворец
Во Франции будут судить женщину, которая в соцсети назвала Макрона "куском грязи"
Французские правые восстали против картины о преступлениях россиян в Буче
Последние новости
02:28
Беларусь перебросила танки к границе с Литвой – "Гаюн"
01:51
Белый дом: Только Зеленский может определить, вести ли переговоры с РФ
00:58
Израиль атаковал два объекта по производству оружия в секторе Газа
00:21
Россияне за сутки 8 раз обстреляли Сумскую область: есть разрушения
23:56
Из-за шторма в Черном море Россия завела все ракетоносители в пункты базирования
23:31
Музей в Брюсселе отменил проведение у себя боксерского матча из-за угроз
23:15
Эстонский политик рассказал, как ездил в оккупированный Мариуполь и не увидел там "похищенных детей"
22:57
Холод отступит на следующей неделе – синоптик
22:44
В США ответили Грузии, что имеют "достоверную информацию" о действиях подсанкционных судей
22:36
После визита в Польшу Зеленский провел совещание о работе правоохранителей
Все новости...
Реклама: