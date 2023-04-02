Во Франции подтвердили гибель еще одного добровольца в Украине

Министерство иностранных дел Франции в субботу вечером подтвердило информацию о гибели французского добровольца, который воевал на стороне Украины в рядах Интернационального легиона.

Об этом, как пишет "Европейская правда", ведомство сообщило в комментарии агентству AFP.

"Мы узнали печальную новость о его (добровольца - ред.) смерти. Выражаем наши соболезнования семье, с которой соответствующие службы министерства... находятся на связи", - отметили во внешнеполитическом ведомстве.

Французский МИД подчеркнул, что "вся территория Украины является зоной боевых действий", и напомнил о рекомендации для граждан Франции не ехать в Украину независимо от причины.

По данным газеты Le Monde, французский доброволец, которого она называет "Т.", погиб в Украине на прошлой неделе.

Он стал восьмым гражданином Франции, который погиб во время боевых действий в Украине, после 30-летнего Кевина Давида - добровольца, убитого российскими войсками под Бахмутом.

Напомним, в составе различных подразделений сил обороны Украины за время полномасштабной войны погибли уже 40 бойцов родом из Грузии.