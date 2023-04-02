Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Во Франции подтвердили гибель еще одного добровольца в Украине

"Европейская правда"Воскресенье, 2 апреля 2023, 11:22

Министерство иностранных дел Франции в субботу вечером подтвердило информацию о гибели французского добровольца, который воевал на стороне Украины в рядах Интернационального легиона.

Об этом, как пишет "Европейская правда", ведомство сообщило в комментарии агентству AFP.

"Мы узнали печальную новость о его (добровольца - ред.) смерти. Выражаем наши соболезнования семье, с которой соответствующие службы министерства... находятся на связи", - отметили во внешнеполитическом ведомстве.

Реклама:

Французский МИД подчеркнул, что "вся территория Украины является зоной боевых действий", и напомнил о рекомендации для граждан Франции не ехать в Украину независимо от причины.

По данным газеты Le Monde, французский доброволец, которого она называет "Т.", погиб в Украине на прошлой неделе.

Он стал восьмым гражданином Франции, который погиб во время боевых действий в Украине, после 30-летнего Кевина Давида - добровольца, убитого российскими войсками под Бахмутом.

ВИДЕО ДНЯ

Напомним, в составе различных подразделений сил обороны Украины за время полномасштабной войны погибли уже 40 бойцов родом из Грузии.

Темы: ФранциявойнаРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Зеленский уволил главу Тернопольской облгосадминистрации Труша

фото, видеоБизнесмен пытался подкупить одного из руководителей ГСУ ГБР полумиллионом долларов

Во Львове из-за ракетного удара погиб известный баскетболист

Умеров: С такими запасами ракет РФ может и будет продолжать атаки по Украине

Кулеба: Хочу, чтобы звуки взрывов в Украине услышали во всем мире − это то, что действительно говорит Россия

обновленоУтренняя атака на Украину: по меньшей мере 23 погибших и более 100 раненых

Все новости...
Франция
"Проклятое дерьмо": Макрон возмутился ограничением сроков президента во Франции
Франция хочет установить минимальную стоимость перелетов в ЕС: ударит по лоукостерам
Франция хочет установить минимальную стоимость перелетов в ЕС. Это ударит по лоукостерам
Последние новости
15:58
Суд обязал внести в реестр памятников курганный могильник на Закарпатье
15:40
Убытков на 800 миллионов: БЭБ обыскало компании известного конвертатора
15:26
Перенес -50°C: в Париже в шасси прилетевшего из Алжира самолета обнаружили едва живого мужчину
15:25
Зеленский уволил главу Тернопольской облгосадминистрации Труша
15:21
Цены на нефть восстанавливаются после резкого падения
15:19
фото, видеоБизнесмен пытался подкупить одного из руководителей ГСУ ГБР полумиллионом долларов
15:13
Польша привела ПВО в состояние повышенной готовности из-за объекта, залетевшего из Украины
15:06
Связи книжного бизнеса с россиянами: журналисты и OSINT-специалисты провели расследование
15:05
Во Львове из-за ракетного удара погиб известный баскетболист
14:58
Умеров: С такими запасами ракет РФ может и будет продолжать атаки по Украине
Все новости...
Реклама: