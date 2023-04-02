Украинский стронгмен Кордияка получил титул самого сильного человека Европы

Самые сильные люди Европы (Кордияка по центру), фото Zoie Carter-Ingham Photography со страницы Giants Live в Facebook

Украинский стронгмен Павел Кордияка получил титул "Самого сильного человека Европы" 2023 года на соревнованиях в английском Лидсе.

Источник: Суспільне спорт

Детали: Соответствующее звание второй раз подряд получает спортсмен из Украины. В прошлом году на соревнованиях в Лидсе первое место занял Алексей Новиков. В 2023-м он также присутствовал на турнире в Великобритании, однако уступил первое место соотечественнику Кордияке.

Соревнования состояли из пяти испытаний на силу для 13 участников. Сначала спортсмены должны были пройти через испытания по поднятию пяти бревен, которые увеличивали вес по мере продвижения по турниру. Кордияка стал единственным, кто поднял все пять бревен, на счету Новикова – четыре удачные попытки и второе место в дисциплине.

Второй этап турнира предусматривал соревнования в категории "Load & Push". Спортсмены должны были загрузить в корзину наковальню, мешок с песком и колесо, после чего продвинуть его на установленную дистанцию. На этот раз лучше других снова справился Кордияка - 44.14 секунды (у Новикова на втором месте - 46.07 секунды).

В третьем турнире по становой тяге Кордияка показал лишь седьмой лучший результат с тремя удачными попытками. Первый результат - девять попыток - продемонстрировали Новиков и британец Адам Бишоп.

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Четвертый этап предусматривал соревнования под названием "Колесо боли". Участникам было необходимо протянуть рычаг, присоединенный к центру круга, на максимальное расстояние. Показателем успешности служили градусы (360 градусов - полный круг), а Кордияка единственный закончил соревнования с показателем более 1000 градусов. Вторым стал Новиков - 897 градусов.

Заключительными соревнованиями на европейском первенстве стал турнир по поднятию пяти каменных глыб. Распределение мест происходило согласно времени, которое спортсмены потратили на преодоление всех снарядов. Украинец Кордияка занял второе место с показателем в пять глыб за 21.76 секунды. Латвийцу Айварсу Шмаукстелису во главе зачета он проиграл более одной секунды.

КОРДИЯКА (СЛЕВА) И НОВИКОВ, ФОТО GIANTS LIVE

В финальном зачете Кордияка отпраздновал победу с показателем в 57.5 очка. Новиков на второй строчке уступил соотечественнику лишь четыре пункта, а тройку призеров замкнул Шмаукстелис.