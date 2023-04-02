Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Украинский стронгмен Кордияка получил титул самого сильного человека Европы

Катерина ТищенкоВоскресенье, 2 апреля 2023, 17:27
Украинский стронгмен Кордияка получил титул самого сильного человека Европы
Самые сильные люди Европы (Кордияка по центру), фото Zoie Carter-Ingham Photography со страницы Giants Live в Facebook

Украинский стронгмен Павел Кордияка получил титул "Самого сильного человека Европы" 2023 года на соревнованиях в английском Лидсе.

Источник: Суспільне спорт

Детали: Соответствующее звание второй раз подряд получает спортсмен из Украины. В прошлом году на соревнованиях в Лидсе первое место занял Алексей Новиков. В 2023-м он также присутствовал на турнире в Великобритании, однако уступил первое место соотечественнику Кордияке.

Соревнования состояли из пяти испытаний на силу для 13 участников. Сначала спортсмены должны были пройти через испытания по поднятию пяти бревен, которые увеличивали вес по мере продвижения по турниру. Кордияка стал единственным, кто поднял все пять бревен, на счету Новикова – четыре удачные попытки и второе место в дисциплине.

Второй этап турнира предусматривал соревнования в категории "Load & Push". Спортсмены должны были загрузить в корзину наковальню, мешок с песком и колесо, после чего продвинуть его на установленную дистанцию. На этот раз лучше других снова справился Кордияка - 44.14 секунды (у Новикова на втором месте - 46.07 секунды).

В третьем турнире по становой тяге Кордияка показал лишь седьмой лучший результат с тремя удачными попытками. Первый результат - девять попыток - продемонстрировали Новиков и британец Адам Бишоп.

ВИДЕО ДНЯ

Четвертый этап предусматривал соревнования под названием "Колесо боли". Участникам было необходимо протянуть рычаг, присоединенный к центру круга, на максимальное расстояние. Показателем успешности служили градусы (360 градусов - полный круг), а Кордияка единственный закончил соревнования с показателем более 1000 градусов. Вторым стал Новиков - 897 градусов.

Заключительными соревнованиями на европейском первенстве стал турнир по поднятию пяти каменных глыб. Распределение мест происходило согласно времени, которое спортсмены потратили на преодоление всех снарядов. Украинец Кордияка занял второе место с показателем в пять глыб за 21.76 секунды. Латвийцу Айварсу Шмаукстелису во главе зачета он проиграл более одной секунды.

 
КОРДИЯКА (СЛЕВА) И НОВИКОВ, ФОТО GIANTS LIVE

В финальном зачете Кордияка отпраздновал победу с показателем в 57.5 очка. Новиков на второй строчке уступил соотечественнику лишь четыре пункта, а тройку призеров замкнул Шмаукстелис.

Темы: спорт
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Экс-генерала СБУ Наумова заметили на суде в Сербии

видео"Русский добровольческий корпус" снова наделал шума в Брянской области

Главу Львовского облсовета отправили в отставку

О плане контрнаступления знают не более 5 человек – Данилов

Лидер Китая подтвердил, что поговорит с Зеленским, "когда сложатся условия" - фон дер Ляйен

В Минобороны объяснили, что стоит за словами "ситуация в Бахмуте под контролем"

Все новости...
спорт
Российская война убила более 260 украинских спортсменов – министр
Столичный "Сокол" второй раз подряд стал чемпионом Украины по хоккею
Кулеба призвал не пускать в Британию теннисистов из РФ и Беларуси, которые едут на "Уимблдон"
Последние новости
02:28
Беларусь перебросила танки к границе с Литвой – "Гаюн"
01:51
Белый дом: Только Зеленский может определить, вести ли переговоры с РФ
00:58
Израиль атаковал два объекта по производству оружия в секторе Газа
00:21
Россияне за сутки 8 раз обстреляли Сумскую область: есть разрушения
23:56
Из-за шторма в Черном море Россия завела все ракетоносители в пункты базирования
23:31
Музей в Брюсселе отменил проведение у себя боксерского матча из-за угроз
23:15
Эстонский политик рассказал, как ездил в оккупированный Мариуполь и не увидел там "похищенных детей"
22:57
Холод отступит на следующей неделе – синоптик
22:44
В США ответили Грузии, что имеют "достоверную информацию" о действиях подсанкционных судей
22:36
После визита в Польшу Зеленский провел совещание о работе правоохранителей
Все новости...
Реклама: