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Блинкен и Лавров поговорили по телефону впервые с июля 2022 года

"Европейская правда"Воскресенье, 2 апреля 2023, 17:35
Блинкен и Лавров поговорили по телефону впервые с июля 2022 года
Лавров и Блинкен, фото Getty Images

Главы внешнеполитических ведомств США и России Энтони Блинкен и Сергей Лавров в воскресенье провели первый с июля 2022 года телефонный разговор.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщил МИД России.

В Москве заявили, что министры обсуждали незаконное задержание в России журналиста американского издания The Wall Street Journal Эвана Гершковича, которого обвинили в шпионаже.

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Лавров, как говорится в сообщении российского МИДа, сказал Блинкену о "нагнетании" ситуации в СМИ, и то, что Гершкович якобы был "взят с поличным при попытке получения секретных сведений, осуществляя под прикрытием журналистского статуса сбор данных, составляющих государственную тайну".

"В ходе беседы затрагивались также некоторые актуальные вопросы двустороннего характера", - добавили в российском ведомстве, не уточнив, о чем идет речь.

Дополнено 18:06. В Государственном департаменте США подтвердили разговор Блинкена и Лаврова, отметив, что глава американской дипломатии призвал Кремль немедленно освободить Гершковича и незаконно задержанного гражданина США Пола Вилана.

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"Госсекретарь и министр иностранных дел Лавров также обсудили важность создания условий, которые позволят дипломатическим миссиям выполнять свою работу", - добавили в ведомстве.

Отметим, что последний телефонный разговор Лаврова и Блинкена в июле 2022 года так же касался вопроса освобождения незаконно задержанных в России американцев. После этого министры еще провели короткую встречу в марте 2023-го в рамках министерской встречи "Группы двадцати" в Индии.

Напомним, о задержании журналиста The Wall Street Journal стало известно 30 марта утром. ФСБ считает, что журналист "по заданию американской стороны, осуществлял сбор сведений, составляющих государственную тайну, о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса".

В четверг суд Москвы арестовал Гершковича до 29 мая.

Издание The Wall Street Journal отвергло обвинения РФ в шпионаже и требует отпустить журналиста.

Темы: БлинкенЛавров
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