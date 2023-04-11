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"Европейская правда"Вторник, 11 апреля 2023, 19:37
ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО ИЗ ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ

Министерство обороны Великобритании предупредило о "серьезном уровне неточности" в слитых в сеть вероятно секретных документах США, касающихся в том числе войны в Украине.

Об этом говорится в заявлении британского Минобороны, обнародованном в Twitter, сообщает "Европейская правда".

"Широко известная утечка якобы секретной информации США продемонстрировала серьезный уровень неточности. Читатели должны быть осторожными и не принимать за чистую монету утверждения, которые потенциально могут распространять дезинформацию", – заявило британское Министерство обороны.

Ранее министерство юстиции США начало расследование утечки огромного количества документов американской разведки, которые были опубликованы в социальных сетях в течение последних недель.

Об этом стало известно после того, как в пятницу появились новые документы, охватывающие широкий спектр вопросов – от поддержки Украины со стороны США до информации о ключевых союзниках Соединенных Штатов.

Государственный департамент США утверждает, что инцидент с публикацией секретных документов американского Министерства обороны не повлияет на поддержку Украины в ее войне с Россией.

Темы: ВеликобританияСШАвойна
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