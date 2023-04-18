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Результаты проверки "слива" секретных документов будут готовы через 45 дней – Пентагон

Ольга ГлущенкоВторник, 18 апреля 2023, 06:04
Результаты проверки слива секретных документов будут готовы через 45 дней – Пентагон
Сингх, скриншот видео

Министерство обороны США заявило в понедельник, что будет иметь выводы о сливе в сеть секретных документов в течение 45 дней.

Источник: пресс-секретарь Пентагона Сабрина Сингх, цитирует сайт оборонного ведомства

Детали: По словам Сингх, в Пентагоне "продолжают проводить ежедневные совещания для изучения объема и масштаба этой утечки, а также для обеспечения принятия соответствующих мер по смягчению последствий".

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Глава Минобороны США Ллойд Остин поручил провести всестороннюю проверку безопасности, программ и процедур Министерства обороны в вопросе секретных документов.

По словам Сингх, в течение 45 дней Остину будут предоставлены первоначальные выводы и рекомендации по совершенствованию политики и процедур министерства, связанных с защитой секретной информации.

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Темы: СШАутечкавойна
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