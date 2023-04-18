Результаты проверки "слива" секретных документов будут готовы через 45 дней – Пентагон
Министерство обороны США заявило в понедельник, что будет иметь выводы о сливе в сеть секретных документов в течение 45 дней.
Источник: пресс-секретарь Пентагона Сабрина Сингх, цитирует сайт оборонного ведомства
Детали: По словам Сингх, в Пентагоне "продолжают проводить ежедневные совещания для изучения объема и масштаба этой утечки, а также для обеспечения принятия соответствующих мер по смягчению последствий".
Глава Минобороны США Ллойд Остин поручил провести всестороннюю проверку безопасности, программ и процедур Министерства обороны в вопросе секретных документов.
По словам Сингх, в течение 45 дней Остину будут предоставлены первоначальные выводы и рекомендации по совершенствованию политики и процедур министерства, связанных с защитой секретной информации.
Предыстория:
- 7 апреля издание "The New York Times" со ссылкой на источники в Белом доме сообщило о сливе данных: в Twitter и Telegram появились якобы засекреченные военные документы, которые детализируют планы США и НАТО по развитию украинской армии перед запланированным контрнаступлением. В СМИ появляются упоминания и о все новых и новых документах.
- Расследователи "Bellingcat" установили, что секретные данные были распространены еще 1 и 2 марта на сервере Discord под названием WowMao, однако первоисточник может быть еще более ранним.
- Журналисты "Associated Press" пообщались с пользователями платформы Discord и узнали, что секретные документы якобы распространял пользователь с никнеймом "Лукка", который может быть "ребенком".
- Министерство обороны Великобритании предупредило о "серьезном уровне неточности" в слитых в сеть вероятно секретных документах США, касающихся в том числе войны в Украине.
- Из-за утечки секретных американских документов Украина уже изменила некоторые свои военные планы и это задерживает ее контрнаступление, сообщили СМИ.
- Министерство юстиции США начало расследование утечки огромного количества документов американской разведки, а Государственный департамент США заявил, что инцидент с публикацией секретных документов не повлияет на поддержку Украины в войне с Россией.
- По данным СМИ, утечка секретных документов вызвала кризис в отношениях между США и союзниками.
Читайте также: Военная (не)тайна: что известно об утечке секретных документов США.