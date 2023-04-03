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Более 5 млн украинцев получили временную защиту в Европе – ООН

"Украинская правда"Понедельник, 3 апреля 2023, 01:47
Более 5 млн украинцев получили временную защиту в Европе – ООН
ВОЛОНТЕРЫ ВСТРЕЧАЮТ УКРАИНСКИХ БЕЖЕНЦЕВ В ГЕРМАНИИ. ФОТО GETTY IMAGES

В странах Европы зарегистрировано 5 008 482 украинцев со статусом временной защиты.

Источник: отчет Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев

Детали: Согласно данным ООН, за период с 31 января по 28 марта количество украинских граждан, которые получили официальный статус защиты в странах Европы, увеличилось на 185 тыс. Информацию об украинских беженцах ООН получила от национальных правительств.

Больше всего украинцев со статусом временной защиты проживает в Польше – 1,577 млн. Второе место по количеству украинских беженцев занимает Германия с 922 тыс. человек. В Чехии нашли убежище 502 тыс. украинцев.

В Великобритании проживает более 191 тыс. украинских беженцев.

Более 173 тыс. украинцев получили убежище в Италии, а более 171 тыс. – в Испании.

Более 123 тыс. украинцев остановились в Румынии. В Словении временную защиту получили 112 тыс. граждан Украины.

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Сообщается, что всего с начала российского полномасштабного вторжения на территории Европы было зафиксировано более 8 млн украинских беженцев. Впоследствии часть из них вернулись домой или выехали в другие страны мира.

Темы: ООНбеженцыУкраина
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