Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Мелитополе оккупанты заставляют учителей отказываться от гражданства Украины – Генштаб

"Украинская правда"Понедельник, 3 апреля 2023, 07:21
В Мелитополе оккупанты заставляют учителей отказываться от гражданства Украины – Генштаб
Украинский паспорт. Иллюстративное фото из открытых источников

В оккупированном Мелитополе Запорожской области россияне заставляют учителей отказываться от украинского гражданства и получать паспорта РФ.

Источник: сводка Генерального штаба ВСУ в Facebook

Дословно: "Российские оккупанты продолжают принудительную паспортизацию населения временно захваченной территории Запорожской области.

Реклама:

В Мелитополе захватчики заставляют учителей школ до 1 июня этого года написать отказ от украинского гражданства и получить российские паспорта".

Что этому предшествовало:

  • Ранее Генштаб сообщал, что в Херсонской области захватчики ограничивают передвижение граждан Украины, которые не получили паспорта РФ.
  • По данным ЦНС, на Херсонщине российские оккупанты применяют угрозы и показательные наказания в отношении людей, которые отказываются получать российские паспорта.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: МелитопольГенштабоккупация
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Зеленский уволил главу Тернопольской облгосадминистрации Труша

фото, видеоБизнесмен пытался подкупить одного из руководителей ГСУ ГБР полумиллионом долларов

Во Львове из-за ракетного удара погиб известный баскетболист

Умеров: С такими запасами ракет РФ может и будет продолжать атаки по Украине

Кулеба: Хочу, чтобы звуки взрывов в Украине услышали во всем мире − это то, что действительно говорит Россия

обновленоУтренняя атака на Украину: по меньшей мере 23 погибших и более 100 раненых

Все новости...
Мелитополь
Возле Мелитополя второй день подряд раздаются взрывы - мэр
Оккупанты усиливают контроль на блокпостах в Мелитополе – мэр
WP: Разведка США считает, что ВСУ не достигнут ключевой цели наступления этим летом
Последние новости
17:02
Кабмин утвердил проект плана Ukraine Facility на 50 млрд евро для предоставления Еврокомиссии
16:59
Подконтрольное Офису президента ДБР хочет уволить главного экзаменатора судей: он говорит о давлении
16:54
Официальный курс гривны к доллару с 1 января впервые пересечет отметку 38
16:50
фотоКоличество погибших от ракетного удара в Запорожье возросло до 7 человек
16:37
Правительство приняло и передало в Раду законопроект о перезапуске БЭБ
16:36
Массированный удар РФ 29 декабря: количество погибших возросло до 26 человек – ОП
16:36
В Херсоне показали, как "поздравляют" город россияне: трое раненых, разбитые дома и машины
16:21
фотоРоссийская ракета ударила по жилому сектору Смелы: есть пострадавшие, повреждены дома
16:19
Правительство утвердило новую систему оплаты труда госслужащих - Шмыгаль
16:08
Воздушное пространство Польши нарушила российская ракета – польский генштаб
Все новости...
Реклама: