В Мелитополе оккупанты заставляют учителей отказываться от гражданства Украины – Генштаб
Понедельник, 3 апреля 2023, 07:21
В оккупированном Мелитополе Запорожской области россияне заставляют учителей отказываться от украинского гражданства и получать паспорта РФ.
Источник: сводка Генерального штаба ВСУ в Facebook
Дословно: "Российские оккупанты продолжают принудительную паспортизацию населения временно захваченной территории Запорожской области.
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В Мелитополе захватчики заставляют учителей школ до 1 июня этого года написать отказ от украинского гражданства и получить российские паспорта".
Что этому предшествовало:
- Ранее Генштаб сообщал, что в Херсонской области захватчики ограничивают передвижение граждан Украины, которые не получили паспорта РФ.
- По данным ЦНС, на Херсонщине российские оккупанты применяют угрозы и показательные наказания в отношении людей, которые отказываются получать российские паспорта.
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