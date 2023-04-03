В Мелитополе оккупанты заставляют учителей отказываться от гражданства Украины – Генштаб

В оккупированном Мелитополе Запорожской области россияне заставляют учителей отказываться от украинского гражданства и получать паспорта РФ.

Источник: сводка Генерального штаба ВСУ в Facebook

Дословно: "Российские оккупанты продолжают принудительную паспортизацию населения временно захваченной территории Запорожской области.

В Мелитополе захватчики заставляют учителей школ до 1 июня этого года написать отказ от украинского гражданства и получить российские паспорта".

Что этому предшествовало: