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Минобороны РФ восстанавливает репутацию бригады, ставшей синонимом неудач в Украине – британская разведка

"Европейская правда"Понедельник, 3 апреля 2023, 09:41
Минобороны РФ восстанавливает репутацию бригады, ставшей синонимом неудач в Украине – британская разведка
Российский солдат. Фото ТАСС

Министерство обороны России проводит целенаправленную информационную операцию по восстановлению репутации 155-й морской пехотной бригады, которая стала синонимом недавних российских неудач в Украине.

Об этом говорится в разведывательном обзоре Минобороны Великобритании в понедельник, сообщает "Европейская правда".

В течение марта 2023 года деятельность 155-й морской пехотной бригады освещали с помощью едва ли не самых распространенных видеозаписей боевых действий россиян, которые снимали камерами на шлемах. Также в бригаду совершил визит российский пропагандист Владимир Соловьев.

Кроме того, звучали публичные заявления о том, что соединение находится в "приподнятом настроении и полно решимости достичь поставленных целей". Также распространяли кадры, на которых видно, как 155-ю бригаду переоснащают на модифицированные танки.

На самом деле, 155-й бригаде, вероятно, предоставляли статус непригодной для ведения боевых действий по меньшей мере дважды за последние шесть месяцев из-за участия в тактически ошибочных лобовых атаках под Угледаром в Донецкой области, отмечают в сводке.

Усилия Минобороны РФ по восстановлению имиджа бригады, вероятно, отражают обеспокоенность тем, что ее неудачи все чаще связывают с российским высшим военным руководством, считают в британском ведомстве.

Напомним, накануне британская разведка рассказала о роли алкоголизма в войне России против Украины.

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Темы: РосcиявойнаразведкаВеликобритания
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