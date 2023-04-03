Синоптики насчитали в Киеве за март 6 температурных рекордов

С 24 по 26 марта в Киеве было зафиксировано 6 рекордных показателей температуры воздуха, подсчитали синоптики.

Источник: Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского

Дословно: "Среднемесячная температура воздуха марта в Киеве составила 4,8°С, что выше климатической нормы на 2,3°С. В рейтинге самых теплых март этого года занял 11 позицию".

Детали: Сообщается, что холоднее всего было 13 марта, когда минимальная температура снизилась под утро до -4°С, а теплее всего - 24 числа, когда максимальная температура повысилась до +20°, установив таким образом температурный рекорд.

При этом в течение трех суток, с 24 по 26 марта в Киеве было зафиксировано шесть рекордных показателей температуры воздуха.