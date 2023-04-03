Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Синоптики насчитали в Киеве за март 6 температурных рекордов

Станислав ПогориловПонедельник, 3 апреля 2023, 12:13
Синоптики насчитали в Киеве за март 6 температурных рекордов
Фото: Украинский гидрометеорологический центр

С 24 по 26 марта в Киеве было зафиксировано 6 рекордных показателей температуры воздуха, подсчитали синоптики.

Источник: Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского

Дословно: "Среднемесячная температура воздуха марта в Киеве составила 4,8°С, что выше климатической нормы на 2,3°С. В рейтинге самых теплых март этого года занял 11 позицию".

Детали: Сообщается, что холоднее всего было 13 марта, когда минимальная температура снизилась под утро до -4°С, а теплее всего - 24 числа, когда максимальная температура повысилась до +20°, установив таким образом температурный рекорд.

При этом в течение трех суток, с 24 по 26 марта в Киеве было зафиксировано шесть рекордных показателей температуры воздуха.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: погодаКиев
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Экс-генерала СБУ Наумова заметили на суде в Сербии

видео"Русский добровольческий корпус" снова наделал шума в Брянской области

Главу Львовского облсовета отправили в отставку

О плане контрнаступления знают не более 5 человек – Данилов

Лидер Китая подтвердил, что поговорит с Зеленским, "когда сложатся условия" - фон дер Ляйен

В Минобороны объяснили, что стоит за словами "ситуация в Бахмуте под контролем"

Все новости...
погода
Мощный шторм в США унес жизни более 20 человек
Из-за непогоды и ремонтов отключения света возможны в двух областях – Минэнерго
Непогода вызвала обесточивание в ряде областей, ремонт сетей продолжается - Минэнерго
Последние новости
02:28
Беларусь перебросила танки к границе с Литвой – "Гаюн"
01:51
Белый дом: Только Зеленский может определить, вести ли переговоры с РФ
00:58
Израиль атаковал два объекта по производству оружия в секторе Газа
00:21
Россияне за сутки 8 раз обстреляли Сумскую область: есть разрушения
23:56
Из-за шторма в Черном море Россия завела все ракетоносители в пункты базирования
23:31
Музей в Брюсселе отменил проведение у себя боксерского матча из-за угроз
23:15
Эстонский политик рассказал, как ездил в оккупированный Мариуполь и не увидел там "похищенных детей"
22:57
Холод отступит на следующей неделе – синоптик
22:44
В США ответили Грузии, что имеют "достоверную информацию" о действиях подсанкционных судей
22:36
После визита в Польшу Зеленский провел совещание о работе правоохранителей
Все новости...
Реклама: