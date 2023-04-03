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Кремль планирует "Парад победы" в этом году

Елена РощинаПонедельник, 3 апреля 2023, 13:07
Кремль планирует Парад победы в этом году
Парад в Москве 9 мая 2022 года, China News Service via Getty Images

В Кремле планируют провести "Парад победы" на Красной площади в Москве 9 мая 2023 года, не смотря на большие потери в войне против Украины, развязанной Владимиром Путиным.

Источник: ТАСС

Детали: Как ожидают российские власти, парад Победы в так называемой "Великой отечественной войне" (Второй мировой) состоится на Красной площади 9 мая, а его генеральная репетиция пройдет 7 мая.

В Кремле уже открыли аккредитацию на парад для прессы.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что для обеспечения безопасности на параде 9 мая принимаются усиленные меры, но изменений в праздновании не предвидится.

Напомним: В 2022 году в Москве традиционно состоялся парад, приуроченный к 77-й годовщине "Победы в Великой отечественной войне", но на фоне развязанной против Украины войны он проходил не в столь праздничном настроении, с меньшим количеством техники и без авиации

Темы: Росcияпарадвойнаистория
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