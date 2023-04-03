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ЕС и Украина договорились об усилении борьбы с финансовым мошенничеством

"Европейская правда"Понедельник, 3 апреля 2023, 19:57

Европейское управление по вопросам предотвращения мошенничества (OLAF) подписало соглашение об административном сотрудничестве с Государственной аудиторской службой Украины, призванное усилить борьбу с коррупцией и контроль за средствами ЕС.

Об этом, как пишет "Европейская правда", в понедельник сообщила пресс-служба OLAF.

Соглашение было подписано в рамках визита генерального директора управления ЕС по вопросам предотвращения мошенничества Вилле Итали, еврокомиссара по бюджетным вопросам Йоханнеса Гана и члена Европейской счетной палаты Марека Опиолы в Киев.

Соглашение призвано усилить сотрудничество между OLAF и Госаудитслужбой Украины в сфере расследований путем облегчения обмена информацией и сотрудничества в проведении следственных действий.

"OLAF будет способствовать путем как осуществления расследований, так и поддержки украинских органов власти в их национальных усилиях и стратегиях борьбы с мошенничеством - например, помогая повысить уровень знаний о борьбе с мошенничеством с целью предотвращения, путем развития потенциала и проведения тренингов для защиты средств ЕС", - говорится в сообщении. 

Также стороны выразили поддержку стремлением Украины как можно быстрее присоединиться к программе ЕС по борьбе с мошенничеством (UAFP) - линии финансирования ЕС, которой руководит OLAF для поддержки национальных органов власти в их борьбе с мошенничеством.

OLAF тесно сотрудничает со своими партнерами в Украине уже много лет и использует этот положительный опыт для дальнейшей поддержки Украины и сотрудничества с ее национальными органами власти в защите финансовых интересов ЕС.

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Государственная аудиторская служба Украины является национальным уполномоченным контактным пунктом для сотрудничества с OLAF.

Напомним, в конце марта группа государств Совета Европы против коррупции приветствовала прогресс в предотвращении коррупции в отношении членов парламента, судей и прокуроров в Украине.

Подробнее читайте в статье: Прочь из черного списка: как Украина доказала Европе, что борется с коррупцией во время войны

Темы: ЕСденьгимеждународные отношения
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