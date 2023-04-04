В Украине объявляли тревогу – в Беларуси взлетал МиГ
Вторник, 4 апреля 2023, 12:45
Днем 4 апреля по всей территории Украины объявляли воздушную тревогу. В Беларуси в воздух поднимался вражеский МиГ-31К.
Источник: карта тревог
Детали: Сигнал прозвучал в Киеве и стремительно распространился по регионам страны.
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Белорусская мониторинговая группа "Гаюн" сообщает, что в 12.30 с аэродрома в Мачулищах в воздух поднялся истребитель МиГ-31К, который может нести аэробаллистическую ракету "Кинжал".
КГГА призывает жителей столицы срочно проследовать в укрытие.
Кроме того 4 апреля на территории Киевской области запланировано уничтожение взрывоопасных предметов. В Вышгородском районе будут работать саперы.
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По состоянию на 14.45 тревогу отменили.