Кулеба перед заседанием Украина-НАТО: будем говорить о пути к членству

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что на заседании Комиссии Украина-НАТО во вторник в Брюсселе поднимет вопрос пути к будущему членству в Альянсе.

Об этом Кулеба сказал журналистам перед началом заседания комиссии Украина-НАТО, которое состоится в рамках двухдневной встречи глав МИД государств Альянса, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина".

Отметив, что именно сегодня Альянс отмечает 74-ю годовщину Вашингтонского договора, и в этот день членом НАТО станет Финляндия, Кулеба сказал, что Украина стремится достичь аналогичной цели.

"Мы искренне поздравляем нашего финского друга со вступлением. Украина имеет целью достичь такой же цели - стать полноправным членом НАТО. Это будет одной из тем нашего разговора здесь, в Брюсселе - как мы можем продвигаться вперед", - сказал Кулеба.

Министр выразил убеждение, что "НАТО и Украина нужны друг другу".

"Это очень просто. В то время как мы ценим практическую поддержку, которую мы получаем от Альянса, нет лучшего стратегического решения, чтобы гарантировать стратегическую безопасность в евроатлантическом регионе, чем членство Украины в Альянсе", - пояснил Кулеба.

По словам Кулебы, амбиция Украины заключается в том, чтобы на саммите в Вильнюсе летом как можно дальше продвинуться к членству в Альянсе.

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Президент Украины Владимир Зеленский считает, что на саммите Альянс должен предложить дальнейшие шаги для членства Украины - в частности, стратегические гарантии безопасности на ее пути евроатлантической интеграции.