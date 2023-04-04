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В Запорожской области россияне минируют поля ради обороны – мэр Мелитополя 

Елена РощинаВторник, 4 апреля 2023, 18:13
В Запорожской области россияне минируют поля ради обороны – мэр Мелитополя 
Орлянское и Михайловка на карте, Иван Федоров

Городской глава оккупированного Мелитополя Иван Федоров заявляет, что российские военные минируют поля в Запорожской области, готовясь к обороне на оккупированных территориях. 

Источник: Иван Федоров в Telegram 

Прямая речь: "Оккупанты Запорожской области готовятся к обороне, подвергая опасности гражданское население. Между Михайловкой и Орлянским на севере пока оккупированной части Запорожской области орки (российские захватчики – ред.) минируют поля. 

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Местные жители заметили в полях гусеничный минный заградитель ГМЗ-3. За один раз в течение 10-20 минут вражеская техника может "засеять" противотанковыми минами полосу длиной 1-2 километра".

Напомним: На свободных землях Украины идет посевная, но часть деоккупированной территории сильно заминирована и опасна для аграриев.

Темы: Запорожская областьминированиевойна
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