В Запорожской области россияне минируют поля ради обороны – мэр Мелитополя 

Орлянское и Михайловка на карте, Иван Федоров

Городской глава оккупированного Мелитополя Иван Федоров заявляет, что российские военные минируют поля в Запорожской области, готовясь к обороне на оккупированных территориях.

Источник: Иван Федоров в Telegram

Прямая речь: "Оккупанты Запорожской области готовятся к обороне, подвергая опасности гражданское население. Между Михайловкой и Орлянским на севере пока оккупированной части Запорожской области орки (российские захватчики – ред.) минируют поля.

Местные жители заметили в полях гусеничный минный заградитель ГМЗ-3. За один раз в течение 10-20 минут вражеская техника может "засеять" противотанковыми минами полосу длиной 1-2 километра".

Напомним: На свободных землях Украины идет посевная, но часть деоккупированной территории сильно заминирована и опасна для аграриев.