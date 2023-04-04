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Лукашенко снова едет в Москву на переговоры с Путиным

"Европейская правда"Вторник, 4 апреля 2023, 18:27

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко 5-6 апреля поедет с визитом в Россию на переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным.

Об этом сообщает пресс-служба Лукашенко, пишет "Европейская правда".

5 апреля Лукашенко и Путин проведут в Москве двустороннюю встречу. Сообщается, что они планируют обсудить "импортозамещение углубления кооперации, развитие высокотехнологичных отраслей и меры по обеспечению безопасности".

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6 апреля Лукашенко примет участие в заседании Высшего государственного совета Союзного государства, где обсудят разработку концепции безопасности этого образования.

В последний раз Лукашенко встречался с Путиным не так давно, в середине февраля.

Как сообщалось, глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что Беларусь уже располагает штурмовыми самолетами и комплексами "Искандер-М", способными нанести тактические ядерные удары.

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Ранее Лукашенко заявлял, что Москва также может разместить стратегическое ядерное оружие, если возникнет такая необходимость.

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Темы: ЛукашенкоПутинпереговорыБеларусь
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