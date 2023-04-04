На Херсонщине ограничили богослужения и посещение кладбищ на Пасху

Совет обороны области запретил посещать кладбища и ограничил проведение богослужений на Херсонщине в период празднования Пасхи.

Источник: глава Херсонской ОВА Александр Прокудин в Telegram

Детали: Он пояснил, что на кладбищах могут быть мины, поэтому ходить туда вообще нельзя.

Богослужения в храмах запрещается проводить только во время действия комендантского часа, поскольку враг может воспользоваться скоплением людей и нанести удар.