Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

На Херсонщине ограничили богослужения и посещение кладбищ на Пасху

Евгений КизиловВторник, 4 апреля 2023, 21:12
На Херсонщине ограничили богослужения и посещение кладбищ на Пасху
фото уп

Совет обороны области запретил посещать кладбища и ограничил проведение богослужений на Херсонщине в период празднования Пасхи.

Источник: глава Херсонской ОВА Александр Прокудин в Telegram

Детали: Он пояснил, что на кладбищах могут быть мины, поэтому ходить туда вообще нельзя.

Богослужения в храмах запрещается проводить только во время действия комендантского часа, поскольку враг может воспользоваться скоплением людей и нанести удар.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Херсонская областьпразднованиязапрет
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Секретные документы США по Украине могли быть опубликованы еще зимой – Bellingcat

фото, видеоВ Каменце-Подольском возле собора произошли столкновения, сторонники ПЦУ ставят палатки

видеоВ Ужгороде сожгли автомобиль секретаря горсовета

Макрон: Сейчас не время для переговоров, погода пока военная

Епифаний проведет службу в Лавре на Пасху

видеоВоздушные силы впервые показали работу NASAMS

Все новости...
Херсонская область
Россияне готовят "эвакуационные" списки гражданских на Херсонщине – Генштаб
На Херсонщине мужчина подорвался на российской взрывчатке, пытаясь ее перенести
Коллаборационисты на оккупированной Херсонщине готовятся к "выборам" – ОК "Юг"
Последние новости
04:14
У мелитопольских гуляйтеров россияне отбирают загранпаспорта – сопротивление
03:15
видеоВо французских Альпах из-за схода лавины погибли 4 человека
02:25
Премьер Израиля распорядился начать мобилизацию резервистов
01:18
Враг атаковал Херсонскую область бомбами – ОВА
00:27
Россияне ударили по Сумской области из минометов и АГС
23:29
Секретные документы США по Украине могли быть опубликованы еще зимой – Bellingcat
22:43
По меньшей мере четыре человека погибли во время схода лавины во французских Альпах
22:13
фото, видеоВ Каменце-Подольском возле собора произошли столкновения, сторонники ПЦУ ставят палатки
21:42
Зеленский: РФ провела Вербное воскресенье, убив мужчину и ребенка в Запорожье
21:11
США должны были жестче преследовать нарушителей санкций против РФ с 2014 года – Politico
Все новости...
Реклама: