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Экс-президент США Клинтон жалеет, что побудил Украину отказаться от ядерного оружия

"Европейская правда"Вторник, 4 апреля 2023, 22:14

Бывший президент США Билл Клинтон выразил сожаление из-за своей роли в ядерном разоружении Украины в 1990-х годах, выразив предположение, что в противном случае Россия могла бы не осуществить полномасштабное вторжение.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Клинтон сказал в интервью ирландскому вещателю RTÉ, транслируемом во вторник.

Бывший президент США во время разговора о мирном процессе в Северной Ирландии коснулся темы полномасштабной войны в Украине.

"Я чувствую личную причастность, потому что я заставил их (Украину - ред.) согласиться на отказ от ядерного оружия. И никто из них не верит, что Россия пошла бы на это (вторжение - ред.), если бы Украина все еще имела свое оружие", - сказал он.

По словам Клинтона, он знал, что Владимир Путин, в отличие от его предшественника Бориса Ельцина, не поддержал бы аналог Будапештского меморандума - документа, который предусматривал "гарантии безопасности" для Киева в обмен на отказ от ядерного оружия.

"Они (украинцы - ред.) боялись отдать его (ядерное оружие - ред.), потому что думали, что это единственное, что защищало их от экспансионистской России. Путин, когда увидел возможность, нарушил соглашение и сначала захватил Крым. И я из-за этого чувствую себя ужасно, потому что Украина является очень важной страной", - подчеркнул он.

Экс-президент США подчеркнул, что поддержка Украины со стороны Запада должна оставаться непоколебимой.

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"Я считаю, что то, что господин Путин сделал, было очень неправильным, и я считаю, что Европа и Соединенные Штаты должны продолжать поддерживать Украину. Может наступить время, когда украинское правительство поверит, что сможет достичь мирного соглашения, с которым сможет жить, но я не думаю, что остальные из нас должны отказываться от поддержки", - сказал он.

Как известно, в январе 1994 года Клинтон подписал трехстороннее соглашение с тогдашними президентами России Борисом Ельциным и Украины Леонидом Кравчуком о ликвидации арсенала стратегического ядерного оружия, которое осталось на украинской территории после распада СССР.

В декабре того же года Соединенные Штаты также присоединились к Будапештскому меморандуму, который предусматривал обязательства России уважать территориальную целостность Украины.

Темы: СШАядерное оружиепрезидент
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