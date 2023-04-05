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Путин собирает большой Совбез: будет говорить об оккупированных украинских территориях

Ирина БалачукСреда, 5 апреля 2023, 08:38
Путин собирает большой Совбез: будет говорить об оккупированных украинских территориях
Владимир Путин. Фото с сайта Кремля

Президент России Владимир Путин 5 апреля собирает заседание Совета безопасности, на котором хочет обсудить ситуацию на оккупированных Россией территориях Украины.

Источник: российское пропагандистское издание "РИА Новости", пул кремлевских журналистов в Telegram

Дословно канал RIA_Kremlinpool: "Путин собирает в Кремле Большой Совбез, чтобы обсудить безопасность в регионах России. Речь пойдет о Донбассе, Запорожье и Херсонской области".

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Детали: Также сообщается, что 5 апреля в Кремль прибудут иностранные послы – США, ЕС, Дании, Норвегии, Мексики, Сирии, – с которыми у Путина запланировано отдельное мероприятие.

Кроме того, в среду планируется встреча российского диктатора с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко. Сообщается, что они тоже обсудят вопросы безопасности и, возможно, вопрос размещения в Белоруссии российского ядерного тактического оружия.

Темы: ПутинРосcияоккупацияЛукашенко
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