Путин собирает большой Совбез: будет говорить об оккупированных украинских территориях

Президент России Владимир Путин 5 апреля собирает заседание Совета безопасности, на котором хочет обсудить ситуацию на оккупированных Россией территориях Украины.

Источник: российское пропагандистское издание "РИА Новости", пул кремлевских журналистов в Telegram

Дословно канал RIA_Kremlinpool: "Путин собирает в Кремле Большой Совбез, чтобы обсудить безопасность в регионах России. Речь пойдет о Донбассе, Запорожье и Херсонской области".

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Детали: Также сообщается, что 5 апреля в Кремль прибудут иностранные послы – США, ЕС, Дании, Норвегии, Мексики, Сирии, – с которыми у Путина запланировано отдельное мероприятие.



Кроме того, в среду планируется встреча российского диктатора с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко. Сообщается, что они тоже обсудят вопросы безопасности и, возможно, вопрос размещения в Белоруссии российского ядерного тактического оружия.