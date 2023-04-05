Министр обороны Литвы посетил Харьков

Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас в рамках поездки в Украину посетил Харьков.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он и его украинский коллега Алексей Резников рассказали в своих Twitter.

О визите Анушаускаса в Харьков стало известно уже после его завершения - литовский министр рассказал о встречах в городе поздно вечером во вторник.

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Анушаускас отметил, что был в Харькове вместе с Резниковым и встречался там с руководителем Харьковской военно-гражданской администрации Олегом Сигегубовым, мэром Игорем Тереховым, главой харьковского гарнизона, бригадным генералом Сергеем Мельником.

Kharkiv. Intensive meetings, conversations with the Minister of Defense of Ukraine @oleksiireznikov, head of the Kharkiv garrison and Brigadier General Serhii Melnyk, head of Kharkiv military administration Oleh Siniehubov and mayor Ihor Terekhov. pic.twitter.com/Jf5XIwxvmh — Arvydas Anušauskas (@a_anusauskas) April 4, 2023

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"Всегда рад видеть моего друга Алексея Резникова. Он знает, что Литва с Украиной - до победы", - добавил Анушаускас.

Министр обороны Украины рассказал, что они с литовским коллегой побывали в самом Харькове и в его пригородах.

"Второй крупнейший город Украины расположен всего в 40 км от границы с террористическим государством. Живет под обстрелами. С такими друзьями, как Литва, мы восстановим мир и отстроим наши города", - написал Резников.

Напомним, президент Литвы Гитанас Науседа в конце марта анонсировал подготовку очередного пакета военной помощи для Украины.

Тем временем министр обороны Литвы призвал не отвлекаться на заявления Путина о размещении ядерного оружия в Беларуси.