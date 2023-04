Министр обороны Литвы посетил Харьков

Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас в рамках поездки в Украину посетил Харьков.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он и его украинский коллега Алексей Резников рассказали в своих Twitter.

О визите Анушаускаса в Харьков стало известно уже после его завершения - литовский министр рассказал о встречах в городе поздно вечером во вторник.

Анушаускас отметил, что был в Харькове вместе с Резниковым и встречался там с руководителем Харьковской военно-гражданской администрации Олегом Сигегубовым, мэром Игорем Тереховым, главой харьковского гарнизона, бригадным генералом Сергеем Мельником.

Kharkiv. Intensive meetings, conversations with the Minister of Defense of Ukraine @oleksiireznikov, head of the Kharkiv garrison and Brigadier General Serhii Melnyk, head of Kharkiv military administration Oleh Siniehubov and mayor Ihor Terekhov. pic.twitter.com/Jf5XIwxvmh