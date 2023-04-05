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Испания отсрочила дату отправки шести танков Leopard 2 в Украину

"Европейская правда"Среда, 5 апреля 2023, 14:40

Шесть танков Leopard 2A4, которые Испания пообещала отправить в Украину, покинут страну во второй половине апреля, что означает отсрочку анонсированной ранее даты отправки.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Министр обороны Маргарита Роблес заявила, что обещанные танки немецкого производства Киев получит позже в этом месяце.

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Эти танки не использовались с 1990-х годов и были законсервированы в резерве, нуждаясь в переоборудовании и проверке боеготовности.

В прошлом месяце Испания заявила, что ожидает отправки танков после Пасхи, которую в этом году католики празднуют 9 апреля.

Мадрид обязался отправить в Украину всего 10 танков, и Роблес сообщала, что вооруженные силы начали ремонт остальных четырех.

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Испания также подготовила 40 членов танковых экипажей и 15 механиков на военной базе в северо-восточном городе Сарагоса.

Как известно, первая группа украинских военных, которая училась управлять испанскими танками, в середине завершила обучение на военной базе на севере Испании.

Изначально Испания планировала отправить Украине шесть танков Leopard. Впоследствии премьер-министр Испании Педро Санчес совершил необъявленный визит в Киев в годовщину вторжения России и объявил, что Испания увеличит свои обязательства до 10 боевых машин.

Темы: Испаниятанки
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