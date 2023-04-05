Іспанія відтермінувала дату відправки шести танків Leopard 2 до України

Шість танків Leopard 2A4, які Іспанія пообіцяла відправити в Україну, покинуть країну в другій половині квітня, що означає відтермінування анонсованої раніше дати відправки.

Про це заявила міністр оборони Маргарита Роблес, пише "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Бойові танки німецького виробництва, обіцяні Україні, не використовувалися з 1990-х років і були законсервовані в резерві, потребуючи переобладнання і перевірки боєготовності.

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Минулого місяця Іспанія заявила, що очікує на відправку танків після Великодня, який цього року католики святкують 9 квітня.

Мадрид зобов'язався відправити в Україну загалом 10 танків, і Роблес повідомляла, що збройні сили розпочали ремонт решти чотирьох.

Іспанія також підготувала 40 членів танкових екіпажів і 15 механіків на військовій базі в північно-східному місті Сарагоса.

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Як відомо, перша група українських військових, яка навчалася керувати іспанськими танками, в середині завершила навчання на військовій базі на півночі Іспанії.

Спочатку Іспанія планувала відправити Україні шість танків Leopard. Згодом прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес здійснив неоголошений візит до Києва в річницю вторгнення Росії і оголосив, що Іспанія збільшить свої зобов’язання до 10 бойових машин.