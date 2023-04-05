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Путин собрал коллаборантов и требует от них "бороться с неонацизмом" в оккупации

Алена МазуренкоСреда, 5 апреля 2023, 18:55
Путин собрал коллаборантов и требует от них бороться с неонацизмом в оккупации
фото: РИА Новости

Российский диктатор Владимир Путин собрал руководителей аннексированных областей Украины и заявил им, что нужно бороться на территории Украины с "пропагандой неонацистов" и криминалом.

Источник: прокремлевское издание "РИА Новости"

Прямая речь: "Противник использует для запугивания людей свое недобитое подполье. В том числе разного рода неонацистские и другие радикальные группировки. Здесь действовать надо жестко и эффективно. Должен быть контроль за ситуацией".

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Детали: По мнению диктатора, в оккупации царит криминал и он волнуется, что боеприпасы с фронта будут вывозить на территорию России.

Путин также желает интегрировать оккупированные регионы в правовое пространство России. Он заявил, что нужно привлекать к этому процессу (охране правопорядка в оккупации) местное население, но это должны быть "проверенные профессионалы".

Он поручил до 1 июня создать на оккупированных территориях российские спецслужбы.

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Диктатор считает, что к подготовке "терактов" (вероятно, так Путин называет ликвидацию коллаборационистов - ред.) задействован "потенциал третьих стран".

Российский президент заявил главным коллаборантам, что нужно "жестко пресекать пропаганду неонацистов и их покровителей, разоблачать ложь и подтасовку фактов".

Темы: ПутинРосcияоккупацияколлаборационизм
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